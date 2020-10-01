買飲料巧遇債主落跑遭刺傷 高雄警逮5人送辦

高雄前鎮區吳男今天凌晨外出買飲料巧遇5名債主，落跑後仍被攔下，談判破局，並遭其中一名債主拿刀劃傷，只好以借錢還債需回家取證件為由，脫身報警，警方下午逮捕5人送辦。

警方調查，20歲吳男2年前向朋友借了新台幣5萬元，冤家路窄，今天凌晨2時許外出買飲料時，碰巧在鳳山區保泰路遇到林姓男子等5名債主，吳男見苗頭不對，當場落跑，但仍在前鎮區崗山南街被攔下，雙方談判未果，林男因此憤而持刀劃傷吳男右大腿。

吳男遭5債主押走後，急中生智，以借錢需要證件為由上樓返家，之後就閉門不出，林男等人眼見無法帶走吳男，只得憤憤離開現場。吳男忍痛數小時後報警，高雄市警局前鎮分局組成專案小組偵辦。

警方今天下午陸續逮捕林男等5人，其中因有未成年者涉案，將犯嫌資料建檔後，全案依傷害、妨害自由、恐嚇取財、聚眾鬥毆及重利等罪嫌移請高雄地檢署、少年及家事法院審理，後續專人會再加強訪查約制。