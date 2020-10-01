遭爆偷吃成性還被揭獵豔細節 林東芳牛肉麵老闆出聲了

林東芳牛肉麵老闆遭爆偷吃成性。圖／取自Google Maps

林東芳牛肉麵曾入選《2018台北米其林指南》必比登推薦，在台北頗負盛名，用餐時段常可見到排隊人龍。不過，老闆林東芳遭爆料不僅長期獵豔，甚至還將女伴灌醉性侵及傳染疾病給對方，網紅廣告小妹還揭露林東芳獵豔細節。針對種種指控，林東芳表示全是子虛烏有，對於不實指控林更揚言提告。

根據「CTWANT」報導，臉書出現一個私密群組，成員竟是林東芳的前女友們，創立群組的女網友表示，設立群組目的是為了提醒「和林東芳發生關係的女生」注意，和林東芳之間的床事過程可能全被偷偷錄下來。該女網友加碼爆料，除了常用金錢攻勢追求女生，還同時和多人發生性關係，她直呼「都去做檢查」。

對此，廣告小妹在臉書指出林東芳獵豔的細節，廣告小妹爆料林會隱藏自己的偷拍行徑，但有次被某任前女友發現，竟動手打人，甚至威脅如果要計較，難堪的是女方。

對於「CTWANT」爆料內容的出手闊綽、傳染疾病，廣告小妹表示林唯一優點是出手大方，常送女孩禮物、請吃飯；而疾病部分，廣告小妹指出林明知自己患有隱疾，卻偏偏不戴套，如果女方不配合，甚至會生氣硬上，言語間還帶著性羞辱。此外，廣告小妹還提及林時常吹噓和哪些政商名流是朋友，對此廣告小妹奉勸年輕女孩，愛吹噓自己的男人多是騙子，千萬別輕易上當。

針對網友爆料，根據「蘋果新聞網」報導，林東芳表示爆料內容不實，偷吃等情節皆是憑空捏造，林更揚言「報警提告」。對於自身名譽受損，林東芳希望能和組織臉書私密社團並爆料的人士「當面對質」。