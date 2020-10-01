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全國同步威力檢肅！屏東警聯合桃園警 5天共逮124人

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣政府警察局執行內政部警政署規畫，於今年9月21日至25日止，全國同步威力檢肅黑幫、網路賭博、地下錢莊高利貸放及暴力討債等專案行動。5天以來，屏東警方與桃園市警局八德分局共辦數件刑案，共逮124人。

據了解，屏東鹽埔一名徐姓男子（30多歲）曾因亮槍恐嚇被害人，導致被被害人不敢出面作筆錄，警方得知後，向法院申請搜索票於本月22日，到徐男住處查扣2把空氣槍與一把模擬槍，雖然警方無搜出非制式改造手槍，但卻查獲6顆子彈，因此，仍將徐男依照違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，同時將查獲槍枝進行殺傷力鑑定。

另外，活動於潮州鎮與竹田鄉的暴力討債集團，以陳姓男子（20歲）為首，率及9名成員，透過地下錢莊放款吸引民眾上鉤，當被害人無力還款時，則糾眾恐嚇、毆打被害人或家屬，為了逼討債務使出各種暴力手段。

警方獲報後，相繼在23日至25日陸續逮捕9人，並查扣1萬元、被害人本票、伸縮警棍、高爾夫球棒、借據等證物，並依恐嚇、傷害、妨害自由、毀損等罪送辦。

根據警方統計，總和上述兩案，以及屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件，自9月21日至25日止，分別檢肅2件治平專案，查獲2名治平目標及共犯20名到案；掃蕩26件地下錢莊共逮52人，查扣2輛犯案用車、現金3萬5千元。

查獲涉槍3件共逮嫌犯3人，並查扣1把非制式手槍、1個彈匣、8顆子彈、2把空氣槍及1把模擬槍；20件毒品案共逮20人、查扣30包毒品咖啡包、18包安非他命共25.86公克8件詐欺案共逮23人；1件街頭聚眾暴力事件，並依刑法第150、277、354條妨害秩序罪嫌，移送4人。

對此，屏東縣政府警察局表示，警方將會持續針對轄內黑道幫派所經營之地下錢莊、高利貸放集團、賭博網站，或持槍械、棍棒的暴力討債與聚眾鬧事等非法行為，強力執法。

屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方與桃園市警局八德分局合作共辦案件5天內共逮124人並查扣多項證物。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 地下錢莊 恐嚇

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