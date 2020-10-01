3煞棒砸樂器行！店家損失百萬 竟只因遊戲世界起口角

台北市中華路上一間樂器行，9月3日晚上8時許突然遭3名男子闖入，3人持棍棒、斧頭砸毀店內樂器及擺設後乘車離去；警方循線追查後，9月28日將其中一名劉姓主嫌拘捕到案，詢後依毀損罪送辦，後續正積極查緝其餘兩名共犯當中。

警方調查，案發當晚劉等3人持棍棒、斧頭，一闖入位於民宅2樓的樂器行就一陣亂砸，嚇得店內人員急忙躲避，店內數件樂器及擺設全被砸爛；3人不到1分鐘就完事逃離現場，並乘車離開。

案發後楊姓店長立刻報警處理，並清點店內毀損物品，發現損失金額高達百萬元。警方獲報後循線追查，發現劉男等人一路乘車南下至新竹香山地區，遂於9月28日下午前往劉男住處將其拘捕到案。

據悉，曾涉及竊盜、重利案件的23歲劉姓男子，平時無固定工作；他到案時供稱，因為先前玩線上遊戲時，與受害樂器行內一名店員在網路上發生口角糾紛，一氣之下才直接北上到樂器行內尋仇洩憤。

原本劉男對於其餘共犯隻字不提，但經警方告知，當初與他發生爭執的店員早已不在該店工作，且他的所作所為，導致受害樂器行損失百萬元後，劉男立刻招認，坦言當時是在網路上找來其餘兩名網友同行，3人一同北上砸店。