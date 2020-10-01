影／網路訂貨宅配毒品 高雄警查獲幕後操控者

高雄市警三民二分局9月查獲黃姓男子涉嫌擁有毒品咖啡包，溯源查緝，發現幕後集團利用網路通訊軟體接受訂貨，透過宅配送毒品，中秋前夕，連日查獲涉嫌操縱販毒的5名男子，並搜出近8000公克各樣毒品咖啡包，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市政府毒品防制局也趁中秋節來臨，9月29日結合高雄市警局、經發局及保三總隊，到娛樂場所聯合查察，要求業者配合毒防措施，並宣導毒品危害，希望讓民眾安心過中秋。毒防局長林瑩蓉局長表示，毒品咖啡包等新興毒品在夜店等場所流竄，不僅戕害個人及家庭，危害社會治安，更是國安問題，將與警察局及經發局發揮網絡合作機制，為高雄的休閒娛樂場所把關。

高雄市警三民二分局溯源查毒，9月29日、30日，在高雄市前鎮區民權二路、三民區鼎力路及左營區重義路，查獲王姓、簡姓、劉姓、林姓、黃姓等5名男子涉嫌擁有大量毒品。警方共搜出毒品咖啡包約300包（重約1900公克）、毒咖啡果汁6大包（約6000公克）及Ｋ他命1包，以及分裝用的研磨器果汁攪拌機等器材和疑販毒所得1萬6300元。