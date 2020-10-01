中秋連假首日 警政署長台南慰勤提醒員警執勤安全
中秋連續假期的首日，警政署長陳家欽中午在台南市警局長詹永茂陪同下，分赴台南市一分局德高派出所及偵查隊、歸仁分局文賢派出所慰勤。他感謝同仁於連假期間堅守崗位，疏導交通及保護市民生命財產安全的辛勞，也不忘叮囑同仁執勤安全的重要，尤對員警因執勤可能衍生追緝車輛的處遇，注意本身安全。
第一分局德高派出所今年迄今執行超商阻詐工作達38件，阻詐金額85萬餘元，為台南市警局各派出所執行超商攔阻詐騙第1名；偵查隊近期破獲製毒工廠、改造槍枝工廠，以及7小時偵破債務糾紛開槍押人等案件。
此外，歸仁分局文賢派出所轄內除有奇美博物館、十鼓文化園區等觀光熱門景點外，還有台86線快速道路及國道1號等交通幹道，為因應連假返鄉及遊客車潮，文賢所同仁肩負交通秩序維護及交通疏導的工作。
署長陳家欽中午在市警局長詹永茂的陪同下，分赴第一分局德高派出所及偵查隊、歸仁分局文賢派出所等單位慰勤，除了感謝同仁4天連假堅守崗位的辛勞外，表揚治安工作績優單位，提振工作士氣。
陳家欽表示，警察工作沒有假期，維護交通秩序、淨化社會風氣及打擊犯罪，更是身為警察的使命，感謝同仁為了台南市的治安及交通，犧牲中秋假期陪伴家人的時間，也祝福所有警察同仁「中秋佳節快樂」。
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