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殉職勇警呂進全告別式胞姊淚訴加強裝備 署長：編列4億

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

新北市板橋警分局警員呂進全23年前遭歹徒開車衝撞奪槍，近距離轟腦成植物人，送回竹崎鄉由父親照顧，9月18日器官衰竭離世，年僅48歲，秋節上午在嘉義市殯儀館舉行告別式，呂進全姊姊、師鐸獎得主台南市西門實驗小學校長呂翠鈴代表家屬致詞，不後悔支持「阿全」當警察，淚訴要求加強警察裝備，避免再有悲劇發生。

警政署長陳家欽公祭後受訪表示，維護警察執勤安全，無可取代，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌支持，編列4億元改善裝備，今年就可執行，從訓練及裝備維護員警執勤安全。他表示，聽到呂進全家人說，不後悔支持呂進全當警察，「我眼淚掉下來」，呂殉職家人不捨，國家社會以呂保護人民安全為榮，家人也以呂進全為榮。

告別式由呂進全服務單位新北市警局副局長溫枝發率隊覆蓋警旗，陳家欽、嘉縣長翁章梁、嘉市長黃敏惠、立委蔡易餘、翁重鈞、王美惠、嘉縣議長張明達等各界代表弔祭，場面備極哀榮。

呂進全服務單位板橋警分局後埔派出所長藍文仲，帶同事弔祭追思「阿全」，當年20多歲年輕員警如今成為大叔，藍文仲說，阿全身高180公分，身材高大，是警察儀隊，服勤認真，86年服勤遭歹徒開槍成為植物人，父母守護23年，他們同事捐款慰問，長期關懷。

「阿全」受傷，警政署檢討勤務，警用機車由2人共騎改為單人，警政署成立警安基金。板橋警分局長劉炯炫說，呂進全90年辦理退休，新北市長侯友宜關懷同鄉呂進全家人，警方會持續關懷。

呂進全姊姊呂翠鈴將師鐸獎座，放在弟弟靈前獻給弟弟，代替他為國家奉獻，盼弟弟以她為傲，她說，看到父親照料弟弟從黑髮到白髮，再到無髮，內心不捨，家人沒有後悔讓弟弟走上警察這條路，弟弟受傷這段期間，很感謝警方和社會各界關心支持，23年過去了，署長和縣長沒有忘記這件事，家屬的心中只有感恩，「以生命影響更多生命」。

86年1月25日呂進全值勤遭歹徒刻意開車衝撞，呂身受重傷仍奮力爬起，準備拔槍反擊，遭歹徒朝頭部開槍，子彈卡腦部，多次手術搶救仍成為植物人，後來送回竹崎鄉由家人照顧，靠醫療設備維持生命，上月18日呂父緊握孩子手，目送他離開人世。呂父強調以兒子為榮，原以為孩子能醒過來，願望還是沒實現，希望公權力伸張、保護基層員警。

呂進全姊姊、師鐸獎得主台南市西門實驗小學校長呂翠鈴代表家屬致詞，不後悔支持「阿全」當警察，淚訴要求加強警察裝備，避免再有悲劇發生。記者魯永明／攝影
呂進全姊姊、師鐸獎得主台南市西門實驗小學校長呂翠鈴代表家屬致詞，不後悔支持「阿全」當警察，淚訴要求加強警察裝備，避免再有悲劇發生。記者魯永明／攝影
呂進全服務單位板橋警分局長劉炯炫及後埔派出所長藍文仲，帶同事弔祭追思「阿全」。記者魯永明／攝影
呂進全服務單位板橋警分局長劉炯炫及後埔派出所長藍文仲，帶同事弔祭追思「阿全」。記者魯永明／攝影
呂進全服務單位新北市警局副局長溫枝發率隊覆蓋警旗。記者魯永明／攝影
呂進全服務單位新北市警局副局長溫枝發率隊覆蓋警旗。記者魯永明／攝影
警政署長陳家欽率隊弔祭殉職勇警呂進全。記者魯永明／攝影
警政署長陳家欽率隊弔祭殉職勇警呂進全。記者魯永明／攝影
警政署長陳家欽率隊弔祭殉職勇警呂進全，慰問呂的父母。記者魯永明／攝影
警政署長陳家欽率隊弔祭殉職勇警呂進全，慰問呂的父母。記者魯永明／攝影

警察 植物人

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