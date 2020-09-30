南檢反毒宣導紅不讓 法務部長蔡清祥擔任開球嘉賓

台南地檢署結合在地職棒球隊統一7-ELEVEN獅隊，今天晚間6時在台南市立棒球場，辦理「強棒出擊‧反毒紅不讓」反毒宣導活動，邀請法務部長蔡清祥擔任開球嘉賓，蔡清祥與檢警調首長籲請在場球員及熱情球迷朋友一起加入反毒行列，共同打擊毒品。

蔡清祥致詞說，棒球為國民最熱衷的運動項目，一直以來深受民眾關注，職棒賽事更是廣為宣導，預防犯罪的最佳環境，呼籲所有的球迷們，以支持棒球的熱情，一起來支持台南地檢署的反毒行動，擊出精彩反毒紅不讓。

他也希望藉由球賽現場及媒體轉播曝光率，全面提升國人對於毒品危害的認識，法務部也要求所屬機關結合民間社團資源與力量，深入社區與校園，持續落實反毒宣導工作，讓反毒宣導工作深入社會每一個角落，協助全民認識毒品、遠離毒品，以支持棒球運動的熱情，一起來打擊毒品。

台南地檢署檢察長葉淑文指出，為「府城i幸福」，應建構一個無毒的生活環境，因此需要全民一起來努力，若發現有毒品，請大家勇於檢舉，將毒品阻絕於境外；境內全力壓制掃蕩、溯源斷根，抑制新興毒品氾濫及阻絕毒品進入校園。