警攻堅職業賭場 起獲罕見衝鋒槍

花蓮一名45歲梁姓男子在吉安鄉一家洗車場經營職業賭場，利用員工休息室作為掩護聚賭，吉安警分局今天凌晨前往攻堅，屋內賭客嚇得四處逃竄，仍被警方逮補。經盤查竟發現罕見土耳其製手槍型衝鋒槍、子彈12發，以及約50萬元賭資等相關證物一併查扣，並將18名涉案人移送法辦。

警方表示，今年9月初接獲情資，在吉安鄉有一處以洗車場員工休息室作為掩護的職業賭場，經過近1個月埋伏蒐證警方見時機成熟，在今天凌晨0時許動員30名警力持搜索票，前往該洗車廠攻堅，一舉查獲賭場負責人、賭客、賭資及槍彈。

警方指出，員警在攻破員工休息室大門後立即展開搜索，屋內男女四處逃竄，全被現場警力迅速逮捕，當場查獲梁姓賭場負責人，以及12名男子、5名女子，共18名涉案人，查扣賭資新台幣49萬9899元、賭具天九牌1批，同時在1名23歲邱姓男子身上起獲罕見的土耳其製手槍型衝鋒槍1支、90子彈12發。