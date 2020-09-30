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警攻堅職業賭場 起獲罕見衝鋒槍
花蓮一名45歲梁姓男子在吉安鄉一家洗車場經營職業賭場，利用員工休息室作為掩護聚賭，吉安警分局今天凌晨前往攻堅，屋內賭客嚇得四處逃竄，仍被警方逮補。經盤查竟發現罕見土耳其製手槍型衝鋒槍、子彈12發，以及約50萬元賭資等相關證物一併查扣，並將18名涉案人移送法辦。
警方表示，今年9月初接獲情資，在吉安鄉有一處以洗車場員工休息室作為掩護的職業賭場，經過近1個月埋伏蒐證警方見時機成熟，在今天凌晨0時許動員30名警力持搜索票，前往該洗車廠攻堅，一舉查獲賭場負責人、賭客、賭資及槍彈。
警方指出，員警在攻破員工休息室大門後立即展開搜索，屋內男女四處逃竄，全被現場警力迅速逮捕，當場查獲梁姓賭場負責人，以及12名男子、5名女子，共18名涉案人，查扣賭資新台幣49萬9899元、賭具天九牌1批，同時在1名23歲邱姓男子身上起獲罕見的土耳其製手槍型衝鋒槍1支、90子彈12發。
吉安警分局表示，經初步鑑定查獲槍枝的機件及功能完整，專案小組將進一步追查該槍枝來源，以及有無涉及其他刑案，全案完成訊問後，依法移送花蓮地方檢察署偵辦。並持續強化臨檢轄內疑有「幫派組合圍事或投資經營」、「易滋生毒品犯罪」及「其他有治安顧慮」場所，打擊任何暴力不法情事。
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