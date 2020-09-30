公利洋行內賊過水交易 賺差價178萬警逮6嫌送辦

專營化學製品批發的公利洋行驚爆前員工王姓和鄭姓男子自4年前勾結外人，先以超低價購買塗料再轉賣給化工廠南寶樹脂，非法獲利逾新台幣178萬元，刑事局逮6嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，日前獲報指台灣公利洋行股份有限公司離職員工49歲王男疑涉背信，公司在他繳回的配發筆電內發現有買賣價額估算資訊，其在職期間疑低買高賣公司塗料賺差價。

全案經台北地檢署檢察官指揮刑事局、台中市警察局刑事警察大隊、台北市警察局文山第一分局、新北市警察局林口分局共組專案小組偵辦。

根據調查了解，公利洋行曾要求所有員工均須簽署「禁止進行與公司有利益衝突行為」的文件，以保護公司利益，但前資深業務王男和業務經理53歲鄭男竟違反規定，自民國105年初起至106間，利用可獨自決定產品售價的業務權限，和合作多年的廠商總經理39歲柯姓男子合謀安排過水交易。

王男等人先將公利洋行獨家代理的化工產品以低價陸續傳售給其他公司採購，最後再間接轉售給長期穩定和公利洋行合作採購的南寶樹脂，造成公利洋行交易損失。

王男等人分別於105年低價購買1.2萬公斤、106年6000公斤塗料，再從中賺取價差並收取回扣，不當獲利至少178萬元，涉嫌刑法背信罪。

專案小組經蒐證、分析相關資料後，確認王男等6人確實涉有重嫌，經向台北地院聲請搜索票獲准後，於9月25日至王男等6人位於雙北市、台中市的住處、公司搜索，並查扣手機、發票、進出貨單、交易明細相關文件等證物。

全案詢後依違反刑法背信罪嫌，將王男等6嫌移送北檢複訊，法院裁定王男和柯男以10萬元交保、鄭男則以5萬元交保，其餘3人請回。