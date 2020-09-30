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毒駕害命行政罰「似乎不夠」 蔡清祥：修法調高刑責
台北市發生公車開上人行道釀死慘劇，檢警查出司機肇事前吸毒，因果關係確認中；針對疑似毒駕害命，法務部長蔡清祥今天表示，已指示檢察司就刑法公共危險罪研議修法，對毒駕予以最嚴格處罰。
台北市內湖區內湖路一段本月21日晚間發生「藍26路」線公車未煞車衝上人行道，造成1名員警受傷、1名機車騎士死亡，檢警查出，司機肇事前幾天曾吸食毒品。
法務部長蔡清祥說，「明明知道有吸毒，就不應該開車」，毒駕會造成精神恍惚、甚至嗜睡，將車子撞上人行道，會造成非常大的意外車禍，所以今天上午召集會議，就刑法公共危險罪章檢討有無修正必要。
刑法185條之3規定，駕駛動力交通工具而有服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。
蔡清祥說，施用麻醉藥品或其他類似物品，須「致不能安全駕駛」才構成刑罰，不過，「致不能安全駕駛」的條件須不須要再進一步修正、或再加詮釋？是否要與酒駕一樣，待達到一定標準就規定不能開車或受處罰？都要討論。
蔡清祥說，美國有10個州只要吸毒開車就要處罰，英國是抽血檢驗看毒品成分達到什麼程度再決定是否處罰，德國與日本制度與我國一樣，他已請檢察司參考國外立法例重新檢視法條，對毒駕威脅人命之事提修法建議，讓生命不再受毒駕威脅。
關於如何取締毒駕？蔡清祥說，毒駕是否比照酒駕以科技方法取締，會設法解決，但毒駕這件事就是不應該；目前道路交通管理處罰條例對毒駕已有行政罰，「似乎不夠」，法務部才會研究看是否用加重刑罰遏止毒駕。
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