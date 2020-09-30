「穿山甲」詹龍欄假釋回老家 行事低調警告誡

綽號「穿山甲」的槍擊要犯詹龍欄服刑18年，本月21日獲假釋，已低調回到台南東山老家，本月26日曾至戶籍所在派出所報到，下月6日還將到台南地檢署觀護人室報到，後續動向才會更明朗。

白河警分局證實，三天前曾前往詹家拜會，閒聊時也以「年紀有了，不要再弄一些有的沒的...」等語，告誡詹龍欄，詹也頻頻點頭稱，會徹底洗手告別江湖，未來日子會陪伴老父，家人。詹幾天來大都陪伴老父，減少不必要外出，婉謝外界打擾。

幹員轉述說，歷經大風大浪的詹，談話時語調平和，就像是鄉下歐吉桑般，很難想像是曾是犯下重罪掀起社會波瀾的重犯。

68歲的詹龍欄犯下殺人焚屍案時，年僅39歲。他與曾躍興因槍枝走私發生糾紛，曾躍興1991年6月29日酒後打電話找詹理論，詹萌生殺機；1991年7月1日，詹夥眾持槍將曾躍興押到雲林縣東勢鄉射殺，先以利刃肢解屍體，再放入鐵桶澆汽油焚屍。

詹龍欄老家在台南東山青山山區，熟悉山區，早年混跡台南、嘉義一帶，1985年在台北市士林區士東路麻將賭場，因為懷疑竹聯幫分子宋大凱詐賭，找「瘋琴」盧照琴開槍，一戰成名；警方緝捕詹龍欄曾動員上千警力在嘉義搜山，詹跳入縱谷逃逸，後來得名「穿山甲」。詹落網後又越獄潛逃對岸，在當地落網後，警方派員押解返台。