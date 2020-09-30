口罩國家隊又出槌！委託未經許可公司製造 檢調搜索

國家隊又出槌！台中市口罩製造商釩泰公司為增加口罩產量，9月起委託未經許可的雲林縣丞威公司製造醫療用口罩後於藥局通路販售，已製造販售約上百萬片口罩，彰化地檢署指揮專案小組搜索二公司及工廠，查扣機台及口罩，經偵訊後，將釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人各以50萬元、100萬元交保。

日前檢方接獲檢舉，有口罩公司委託未經許可廠商製造醫療用口罩於通路上販售，即組成專案小組偵辦蒐證，昨天由主任檢察官吳怡盈、檢察官朱健福等人指揮調查局彰化縣調查站、桃園市調查處、臺中市調查處、北部機動站、彰化縣警察局刑警大隊科偵隊、員林分局、彰化分局、鹿港分局員警等，並會同彰化縣衛生局、中區國稅局、國稅局彰化分局等機關，出動檢警調約130人，兵分三路搜索釩泰公司位於台中公司和彰化秀水的工廠，及位於雲林縣的丞威公司，同時傳喚公司負責人及員工共31人到案說明，同時扣得製造口罩機臺、口罩1萬7千片、口罩原料、帳冊、出貨資料等證物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，經調查後發現，釩泰公司是領有製造醫療用口罩許可公司，但為增加口罩產量，對外販售牟利，委託未經許可的丞威公司製造醫療用口罩，自9月7日至23日止已製造販售約上百萬片口罩。