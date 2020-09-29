吸毒男37刀殺母剁頭獲判無罪 最高法院今撤銷判決！

梁崇銘。圖／聯合報系資料照片 男子梁崇銘前年10月18日吸毒後精神不穩，拿刀砍斷母親頭顱後拋下12樓，一審依家暴殺人罪判梁無期徒刑，褫奪公權終身，未料案件上訴，高等法院二審認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，欠缺辨識行為能力，改判無罪，責付桃園市衛生局，引發外界熱議；最高法院今撤銷無罪判決，發回高院更審。

最高法院指出，台大醫院鑑定「不排除」梁崇銘殺母期間卡西酮類物質作用最强，但梁吸食安非他命及多項毒品，是否因吸食卡西酮導致無辨識力，有待進一步鑑定，另要確定梁吸毒的時間點。

再者，梁長期吸毒並有喝酒，案發當時是因卡西酮毒性太強，或是因吸毒加喝酒所致，且梁供稱知道長期吸毒會行為錯亂，有無適用「原因自由行為」仍須調查。

梁（35歲）前年10月18日晚間吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀、西瓜刀朝母親(67歲)猛砍37刀，再將斬下的頭顱拋下樓；鄰居看到掉在社區中庭的人頭，嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他，對行凶動機避重就輕。

桃園地院囑託桃園療養院鑑定梁崇銘的精神狀況，療養院指梁因安非他命中毒而有精神障礙，一審認為，梁不知對母親感恩，還用極凶殘的方式砍殺生母，惡性重大，但梁的兩個姊姊都表示「希望不要判死刑」，又適用刑法19條「精神障礙」減刑，判梁無期徒刑。

高等法院二審認為，梁男有殺害其直系血親尊親屬犯行，依卷內證人證言、證據，及扣案開山刀，已足認定，但梁自承於案發前有施用安非他命，且尿液、毛髮送驗結果，除安非他命類外，也包含丙酮類等多項毒品，顯見梁平日即持續施用卡西酮類等多項毒品。

再者，依梁男三姐、住戶鄰居及社區保全證言，可認梁男與被害人無何怨隙或金錢糾葛，沒有殺害動機；梁經法務部法醫研究所、台大醫院精神鑑定結果，於行為時是處在卡西酮類物質作用最强期間，導致梁已欠缺辨識行為能力，依刑法、刑事訴訟法規定判決無罪，又梁是欠缺辨識行為能力而殺人，應對他施以治療，因此將梁責付桃園市政府衛生局。

高檢署9月9日提起上訴，最高法院今撤銷無罪判決，發回高院更審。