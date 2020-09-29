男倉儲員網路自學種大麻 刑事局逮捕送辦

42歲李姓男倉儲員向網友購買大麻種子後，網路自學於新北市永和區住家栽種大麻，刑事局獲報後循線追查，於23日逮捕李男，並自其大麻工廠查扣市價約新台幣40餘萬元的大麻成品。

刑事局今天舉行破案記者會，南部打擊犯罪中心偵查第八大隊偵五隊隊長林漢隆表示，今年1月接獲情資，經分析得知居住於新北市永和區的42歲李男涉嫌種植大麻，隨即展開偵辦。

據調查了解，從事貨運公司倉儲人員的李男是向網友購買大麻種子，再自行透過網路自學栽種，於永和區自宅透天厝從種子開始培植，經不斷移植分株後，發展出現今的大麻工廠規模。

警方經數個月埋伏跟監蒐證，見時機成熟之際，於9月23日上午持新北地方法院所核發搜索票搜索李男住處，當場查扣大麻活株10株、已收成大麻6株、大麻種籽16顆、毒品大麻成品（毛重235.28公克）、大麻酒1罈、毒郵票2張、手機1支，以及大批種植、光照、通風、烘乾設備等證物。

初步估計，這批毒品大麻成品市價約40餘萬元，且收成成果至少有兩批，李男栽種大麻時間約有1年。

李男到案供稱，栽種大麻是作為自用，全案詢後依涉違反毒品危害防制條例罪嫌解送新北地檢署偵辦，諭令5萬元交保。