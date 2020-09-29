男倉儲員網路自學種大麻 刑事局逮捕送辦
42歲李姓男倉儲員向網友購買大麻種子後，網路自學於新北市永和區住家栽種大麻，刑事局獲報後循線追查，於23日逮捕李男，並自其大麻工廠查扣市價約新台幣40餘萬元的大麻成品。
刑事局今天舉行破案記者會，南部打擊犯罪中心偵查第八大隊偵五隊隊長林漢隆表示，今年1月接獲情資，經分析得知居住於新北市永和區的42歲李男涉嫌種植大麻，隨即展開偵辦。
據調查了解，從事貨運公司倉儲人員的李男是向網友購買大麻種子，再自行透過網路自學栽種，於永和區自宅透天厝從種子開始培植，經不斷移植分株後，發展出現今的大麻工廠規模。
警方經數個月埋伏跟監蒐證，見時機成熟之際，於9月23日上午持新北地方法院所核發搜索票搜索李男住處，當場查扣大麻活株10株、已收成大麻6株、大麻種籽16顆、毒品大麻成品（毛重235.28公克）、大麻酒1罈、毒郵票2張、手機1支，以及大批種植、光照、通風、烘乾設備等證物。
初步估計，這批毒品大麻成品市價約40餘萬元，且收成成果至少有兩批，李男栽種大麻時間約有1年。
李男到案供稱，栽種大麻是作為自用，全案詢後依涉違反毒品危害防制條例罪嫌解送新北地檢署偵辦，諭令5萬元交保。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言