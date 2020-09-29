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澎湖東吉鋤頭嶼發現二戰遺留未爆水雷 澎防部現地爆燬
海洋國家公園管理處9月18日委外登上澎湖東吉島鋤頭嶼淨灘時，意外發現1枚直徑約80公分的水雷，經通報軍方處理，外觀嚴重鏽蝕，研判非國軍制式裝備，而是二次大戰所留。陸軍澎湖防衛指揮部今天派未爆彈處理小組前往，實施海、空域管制後，上午8時許順利完成爆燬作業，並檢查現地周遭狀況正常。
鋤頭嶼是無人島，這枚水雷直徑約80公分，重量大概有3、400公斤，無法確定是否仍有彈藥爆炸力，軍方於是架起封鎖線。澎防部指出，經未爆彈小組登島鑑識，確認非屬國軍制式水雷，球體外表嚴重鏽蝕，研判是早年二戰遺留彈體，國籍無法辨識。基於安全考量，規畫以採現地爆燬方式處理。
澎防部今天上午由副參謀長蕭上校及陸勤部彈藥處長黃少將，率未爆彈處理小組，在海巡署駐澎等6各單位協助下，實施海、空域管制後，至東吉島鋤頭嶼順利完成爆燬作業，並檢查現地周遭狀況正常。
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