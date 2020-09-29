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「不想被關！」騙警察想吐 通緝犯掙脫手銬鑽車窗脫逃

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鍾姓男子因傷害罪被判刑6月，他不想面對牢獄遲未到案執行，被發布通緝1個多月經中壢分局逮捕，解送過程誆騙警察身體不適想吐，員警好心停靠路邊搖下車窗，他竟趁機從窄小車窗鑽出脫逃成功，躲藏33個小時再度落網，檢方偵結依脫逃罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，鍾男（28歲）3年前在KTV包廂內打傷人，被依傷害罪判刑6月待執行，今年4月30被桃檢發布通緝，中壢分局6月12日下午3點多在育英路一帶抓到人，當晚8點多準備解送桃檢歸案。

當時偵查隊林姓巡佐、許姓警員負責載送鍾，未料他竟在過程中偷偷掙脫，從車窗跳車脫逃成功，事隔33個小時後，警方才在中壢區某汽車旅館查獲鍾，再依脫逃罪嫌將他送辦。

據了解，鍾男因身形瘦小、手腕纖細，當時在警車上就用力扯下手銬，再向2名員警謊稱身體不舒服、急著想吐，對方好心將車停靠路邊，鍾整個人朝車窗衝，成功鑽出警車後拔腿狂奔，1名員警下車追捕不成，直到14日清晨再到汽旅逮捕他歸案。

檢方訊時，鍾男坦承不諱，表示因為「不想要被關」所以才奮力脫逃，另有警方相關調查、職務報告佐證，檢方偵結依脫逃罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

而當時負責解送鍾的林姓巡佐、許姓警員也被分局依疏縱人犯罪嫌送辦，檢方則以2人無過失，予以不起訴處分。

鍾男通緝被中壢分局逮捕，解送過程誆騙警察想吐，趁停靠路邊時鑽出車窗脫逃成功，33小時候再度被抓回。記者曾健祐／攝影
鍾男通緝被中壢分局逮捕，解送過程誆騙警察想吐，趁停靠路邊時鑽出車窗脫逃成功，33小時候再度被抓回。記者曾健祐／攝影

通緝 傷害罪

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