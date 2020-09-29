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酒後替兄討債砍死鄰居 衝動男遭判刑15年
新竹縣潘姓男子為替哥哥討債，今年5月酒後與呂姓債務人鄰居林姓男子起口角，竟以西瓜刀朝林左側肩頸方向猛砍，林倒地後鮮血大量噴濺，潘卻棄之不顧，導致送醫急救不治；新竹地院審理終結，依殺人罪處有期徒刑15年。
經查，潘男哥哥與呂男有債務糾紛，今年5月17日潘到呂位於新竹縣竹東鎮的住處追討6萬元債務，但呂不在家，潘與呂的祖母發生口角爭執後離去。
當天下午，潘男酒後回家廚房取西瓜刀，將其藏放於機車車廂，隨後騎車再度向呂討債，途中在巷口遇到先前曾發生過口角的林男，潘便指著巷內呂住處方向，大聲向林質問「你巷內的鄰居在不在？」隨後還賞林一巴掌，並要求對方坐上機車，往呂住處方向行駛約20公尺後，再次質問林「那個姓呂的到底有沒有在？」
過程中，潘男不滿林男的回話態度，又想起先前兩人曾起口角，便拿出西瓜刀猛砍林左頸，砍斷林左鎖骨，導致左腋動脈與左腋靜脈損傷併大出血休克，林當場倒臥血泊，鮮血濺的附近牆面、單槓鐵柱、植物盆栽、地面多處，鄰居見狀報警，林送醫後不治。潘男行兇後返家，竟將兇刀交由不知情的母親清洗，警方將其逮捕時，潘的酒測值達0.86毫克。
法官認為，潘與林發生口角，竟在衝動、未能妥適控制自己情緒情況下侵害林男生命，所造成的死亡結果永遠無法挽回，更造成林家庭破碎，家屬蒙遭喪親之痛，嚴重破壞社會治安安定性，且潘以利刃揮砍林左肩，深及肋骨、腋動脈，手段殘忍，考量潘坦認犯行，與林家屬成立和解，已給付70萬元和解金，審酌依殺人罪判刑15年。
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