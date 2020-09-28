扯！北市官員吸毒被逮仍在職 議員轟：民眾安全誰把關

北市內湖公車毒駕釀1死1傷事件引發社會關注，北市議員許淑華今下午在警政衛生部門質詢時表示，一名在北市就業服務處任職的呂姓公務人員，今年7月遭查獲持有毒品，現今仍每日要執行輔導身障者、受暴婦女等工作，若毒癮再犯，被輔導民眾生命安全誰來把關？

許淑華詢問北市警察局，該呂姓管理師7月被查獲持有安非他命，至今是否確認該管理師是在吸毒還是藥頭？儘管呂姓管理師為約聘人員，北市勞動局是否掌握訊息，了解該員有無吸毒？

警察局長陳嘉昌回應，還在檢驗當中，勞動局長就服處長游淑貞則說，並不清楚呂姓管理師有無吸毒。許淑華聽聞後暴怒，質疑7月31日查獲的事件，驗毒只需數天即可，至今還在檢驗，「會不會太扯！」

陳嘉昌表示，此案件已移送檢察官偵辦；游淑貞則說，已跟北市毒品危害防制中心密切合作，還未看到檢驗報告，另外，呂姓管理師為領取中央補助款的臨時約聘人員，不需要進行身家調查，5月錄取，採一年一聘。

游淑貞表示，依照「勞基法」規定，除非確定被判有期徒刑才可終止勞動契約，目前呂姓管理師仍在職，從8月後已前往戒癮門診，每周進行3次心理諮商及輔導，平日工作表現正常。