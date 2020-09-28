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黑幫擁美制衝鋒槍每分鐘1200發 黑市價50~100萬元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆市即時報導

基隆市提報具幫派背景李姓男子為治平對象，兵分多路拘提李嫌及集團成員，並在手下余男家中查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。其中美製Kriss Vector衝鋒槍，每分鐘可擊發1200發子彈，威力驚人，目前是印尼等5國軍用裝備，也是電影「惡靈古堡5：天譴日」女主角手中的致命武器。

基隆檢警查出，天道盟太陽會要角李男（43歲）為首的集團，擁槍自重，去年2月至今年1月間多次涉嫌強押被害人並毆打；還曾在KTV只因友人與1名女子發生糾紛，涉嫌暴打對方，嚴重影響社會治安。

基隆警方由基隆地檢署檢察官吳美文、唐道發及林渝鈞指揮，日前兵分多路，在基隆市、台北市和新北市多處地點，拘提李男及余男等8名手下。檢方偵訊後，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，向基隆地方法院聲押李、余獲准。

基隆市刑大隊偵三隊拘提余男時，在余家中查獲1把Kriss Vector美制衝鋒槍，另有1把改造長槍、3把改造手槍、子彈174發，研判余家是幫派存放槍彈的小型軍火庫。

警方指出，Kriss Vector衝鋒槍分連續擊發和點放兩種規格，連續擊發衝鋒槍僅接受軍警單位採購，一般民眾只能購買點放的衝鋒槍。

基警查獲的Kriss Vector衝鋒槍，可設定連續擊發，每分鐘可射出1200發子彈，比德製MP5衝鋒槍每分鐘800發還快，目前為印尼、菲律賓、泰國、哥倫比亞和孟加拉軍用武器。

電影「惡靈古堡5：天譴日」電影劇照中，女主角蜜拉．喬娃維琪手中拿的武器正是Kriss Vector衝鋒槍。據了解，Kriss Vector衝鋒槍出廠價格約6000元美金。台灣黑市價格「熟客」要50萬元，沒有門路的人可能要花百萬元才能買到手。

基隆市警方逮捕李男等涉案9人，查獲美制Kriss Vector衝鋒槍，且為可連續擊發款式（圓圈處），每分鐘可擊發1200發子彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方逮捕李男等涉案9人，查獲美制Kriss Vector衝鋒槍，且為可連續擊發款式（圓圈處），每分鐘可擊發1200發子彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方逮捕李姓男子為首的集團成員共9人，查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。檢方偵訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，向法院聲押李、余獲准。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方逮捕李姓男子為首的集團成員共9人，查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。檢方偵訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，向法院聲押李、余獲准。記者邱瑞杰／攝影

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