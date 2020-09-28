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影／航空貨櫃走私200公斤毒品 嫌竊自家貨物反遭警查獲

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市47歲潘姓男子以進口衣物名義，從馬來西亞進口航空貨櫃並放置華航倉儲公司，但其實他在貨物中以茶葉為包裝，私藏215公斤的K他命及2公斤的安非他命，潘嫌不想夜長夢多，走正常管道提領貨物以免被警方察覺，因此和同夥直接進入倉儲公司竊走自家貨物。

但潘嫌進口毒品的線索早被刑事局掌握，航空警察調查倉儲竊案時，財政部關務署台北關通報專案小組核對後，發現失竊貨物就是刑事局函請財政部關務署過濾清查鎖定的可疑貨物品項，警方展開追查。

專案小組調閱相關監視影像過濾及查訪後，鎖定貨物流向及涉案犯嫌與專案小組監控對象大部分相同，21日持拘票、搜索票，在潘嫌文山區租屋處，搜出安非他命2包(毛重2公斤)及第三級毒品愷他命206包(毛重215公斤)；並逮捕包括潘嫌在內等7人到案，警詢後依照毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，7嫌經聲押後全數裁定羈押禁見。

警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲藏在茶葉中的毒品。圖/記者廖炳棋翻攝

毒品 馬來西亞 警察

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