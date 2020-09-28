影／航空貨櫃走私200公斤毒品 嫌竊自家貨物反遭警查獲

台北市47歲潘姓男子以進口衣物名義，從馬來西亞進口航空貨櫃並放置華航倉儲公司，但其實他在貨物中以茶葉為包裝，私藏215公斤的K他命及2公斤的安非他命，潘嫌不想夜長夢多，走正常管道提領貨物以免被警方察覺，因此和同夥直接進入倉儲公司竊走自家貨物。

但潘嫌進口毒品的線索早被刑事局掌握，航空警察調查倉儲竊案時，財政部關務署台北關通報專案小組核對後，發現失竊貨物就是刑事局函請財政部關務署過濾清查鎖定的可疑貨物品項，警方展開追查。