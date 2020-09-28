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35歲高雄逆子剪刀狠刺母217刀 辯精障遭打臉判無期

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄35歲李姓男子去年10月疑跟63歲母親起激烈爭吵，涉持剪刀猛刺，造成母親200多處穿刺傷，當場大量出血死亡，行凶後致電媒體的爆料專線要求協助報警。李審理辯稱有精障，但高雄地院送鑑定確認他的辨識違法能力並未減損，僅符合自首要件，今上午依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

起訴指控，住在高雄小港區的李姓男子，與陳姓母親時常爭執，2019年10月17日上午11點多，兩人於母親臥室內起口角，李竟拿按摩器、木椅毆打母親，接著更持剪刀猛戳刺，導致母親當場倒臥血泊，但他第一時間打電話到平面媒體的投訴專線，經記者通報警方，轄區員警趕往，發現李母已明顯死亡。

檢警勘驗發現，李母的頸、肩、背、胸、腹、臀及手腳共217處穿刺傷，此外身體還有26處瘀傷、挫擦傷及撕裂傷，才導致李母多處肋骨骨折，左右側氣胸，左右側血胸，包括肺臟、肝臟、腎臟都刺入。

李姓男子應訊辯稱，患有思覺失調症，「只記得當時激烈爭吵，下個記憶是自己坐床上，母親躺在地板，看起來已經斷氣很久」；他出庭時，仍辯自己有精神障礙，犯案當下已不能辨識行為違法。

雄院請高雄長庚醫院精神鑑定，結果顯示李姓男子可清楚陳述犯案時的記憶細節，沒明顯障礙，認知也沒退化，合議庭認定辨識能力根本沒失去或降低，不採信他說法，僅考量由於案發後李聯繫媒體，記者再詢問警方，派出所員警便前去查看，而李開門後主動表示發生爭吵、有刺傷母親，因此符合自首要件，能依法減刑。

至於口角起因，據檢警先前查出疑與管教問題有關，李姓男子家屬也透露他長期對母親家暴、心生不滿，案發時正在聲請保護令，不料發生意外。

高雄小港區一處民宅去年10月發生子弒母命案。資料照片／本報記者翻攝
高雄小港區一處民宅去年10月發生子弒母命案。資料照片／本報記者翻攝
高雄35歲李姓男子（中）去年10月涉持剪刀刺死母親。本報資料照
高雄35歲李姓男子（中）去年10月涉持剪刀刺死母親。本報資料照
高雄35歲李姓男子（中）辯稱自己有精神障礙，但法院請醫院作鑑定，卻認為他行凶當下，未失去或降低辨識違法的能力。
高雄35歲李姓男子（中）辯稱自己有精神障礙，但法院請醫院作鑑定，卻認為他行凶當下，未失去或降低辨識違法的能力。

自首

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