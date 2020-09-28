北市消極處理校園涉毒情況 議員痛批：去年人數還增加

台北市校園被爆毒品熱點，學生涉毒大幅增加，北市議員許淑華今下午在議會警衛部門質詢指出，由於吸食三、四級毒品僅需參加講習，沒有刑事責任，因此北市23歲以下涉毒人數從2018年至2019年增加75人，北市教育局針對校園吸毒問題卻消極處理，甚至推卸責任。

許淑華表示，經查後發現，2018年23歲以下吸毒比例高達3成7，去年吸毒比例也有3成3；北市刑警大隊查獲學生持有毒品數量，從2018年106人增加至2019年153人，而18歲以下人數則是從2018年的61人暴增到2019年的111人，大幅增加81.97％。

然而，面對上述情況，北市教育局卻推卸責任表示，毒品雖在北市查獲，但涉毒者並非全為北市學生，可能來自新北市，也非教育局管轄高中職在職學生。另外，許淑華質疑，北市23歲以下被抓持有毒品學生從2018年681人增加至2019年756人，然而，教育局這兩年提供涉毒人數僅有51人。

許淑華指出，去年查獲756名23歲以下青年涉毒，但職業學生卻只有153人，「消失的600人都去哪了」，就算有中輟生，比例也不會這麼高。

教育局表示，針對涉毒北市學生的數據資料為警方提供給審計部，目前教育局轄管範圍為18歲以下在北市就讀的學生，以數據來看，涉毒個案數還是有下降。

另外，因警察局查核涉毒者時僅會確認是否為學生，並不會詳細詢問為哪裡的學生或是否為大學生，因此統計出來的數量才會與教育局掌握的數量有誤差。