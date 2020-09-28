借人千萬反成欠債 北市警逮黑幫暴力團

陳姓男子因為投資失利，透過友人介紹，向兩名金主借貸一千萬元，但他再度投資失利因此無力還錢，竟找上自稱竹聯幫捍衛隊的何姓大哥（55歲）喬債，何男將兩名金主押走，以威脅、恐嚇、毆打方式，逼兩名金主放棄討債，其中一人還被逼簽數百萬元本票。

被害人向台北市刑大報案，刑大偵三隊調查，22日持拘、搜票將何嫌及成員等6人查緝到案，查扣空氣手槍、毒品咖啡包、球棒、西瓜刀、本票等證物。全案依違反組織犯罪防制條例及刑法恐嚇取財、妨害自由、及毒品等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。