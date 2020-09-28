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借人千萬反成欠債 北市警逮黑幫暴力團

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

陳姓男子因為投資失利，透過友人介紹，向兩名金主借貸一千萬元，但他再度投資失利因此無力還錢，竟找上自稱竹聯幫捍衛隊的何姓大哥（55歲）喬債，何男將兩名金主押走，以威脅、恐嚇、毆打方式，逼兩名金主放棄討債，其中一人還被逼簽數百萬元本票。

被害人向台北市刑大報案，刑大偵三隊調查，22日持拘、搜票將何嫌及成員等6人查緝到案，查扣空氣手槍、毒品咖啡包、球棒、西瓜刀、本票等證物。全案依違反組織犯罪防制條例及刑法恐嚇取財、妨害自由、及毒品等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

台北市警察局指出，為掃蕩錢莊不法討債、網路賭博衍生暴力討債及影響公共工程等治安事件，北市配合警政署專案，9月21日至9月25日執行掃黑行動。查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、非法槍砲等各類違法案件犯嫌計429人，並查扣改造手槍2支及子彈11顆等違禁物，另臨檢掃蕩相關行業處所171處。

台北市刑大破獲黑幫暴力團成員。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大破獲黑幫暴力團成員。圖/記者廖炳棋翻攝

恐嚇 北市 毒品

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