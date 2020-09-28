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漁船遭日公務船衝撞 蘇澳區漁民不排除抗議

中央社 / 宜蘭縣28日電

蘇澳籍漁船「新凌波236」昨天在釣魚台海域遭日本公務船衝撞。蘇澳區漁會理事長蔡源龍認為，日方的作為沒有兼顧情理，若沒有合理回應，不排除前往釣魚台海域抗議。

「新凌波236」船長陳吉雄今天說，當時只是進入釣魚台外海12浬內撿拾漁具在沒有被示警情況下遭撞。

陳吉雄說，在海上作業時沒有進入釣魚台12浬內，但之後因為海流很強，漁具被沖入釣魚台12浬內，當時只是將船開入撿拾漁具，日本公務船就在沒有示警情況下，從漁船右方緊貼急駛之後以甩尾方式撞擊漁船右前方，導致部分船體受損。

他表示，日方行為根本鴨霸，罔顧台灣漁民生命與財產安全，政府應該要硬起來，捍衛漁民權益。

蔡源龍說，蘇澳漁船「盛福16號」6月23日在台日漁業協定海域作業時，就遭日本水產廳公務船干擾拍照，想不到這次又發生「新凌波236」事件，蘇澳漁民都群起激憤。

蔡源龍認為，釣魚台是台灣的，日方雖不准台灣漁民進入日本所謂的領海內作業，台灣漁民也都遵守配合；但漁具是漁民的生存工具，有時洋流較強時，漁民若進入釣魚台12浬內撿拾漁具，理所當然，也合乎情理。日方野蠻行為若沒有合理交代，蘇澳區漁會不排除率領漁船前往釣魚台海域抗議。

蘇澳區漁會漁業電台昨天下午2時30分許獲報，「新凌波236」於釣魚台西方12浬處起網作業時，遭一艘日本海上保安廳公務船擦撞船首，造成右舷裂損。當時船上共有包含船長在內2名台籍漁民、3名菲律賓籍及2名印尼籍漁工，共7人，所幸漁船沒有進水，人員都平安。

海巡署表示，在「基隆艦」及蘇澳海巡隊等護送下，「新凌波236」於今天清晨5時40分平安返回南方澳漁港。

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