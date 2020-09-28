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影／基警查獲美制衝鋒槍 惡靈古堡女主角手中致命武器

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警方執行「全國同步掃黑行動暨掃蕩地下錢莊」專案，查獲李姓男子為首集團，涉嫌多次強押並圍毆被害人。員警拘提李旗下余姓男子時，在余家查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。其中有把美制衝鋒槍，每秒可擊發1200發子彈，威力驚人；這把槍曾在「惡靈古堡5：天譴日」女主角手中亮相。

基隆市警方由基隆地檢署檢察官吳美文、唐道發及林渝鈞指揮，本月21日至25日在基隆市、台北市和新北市共22個地點執行拘提及搜索，檢肅治平對象3名，另有11名共犯到案。

檢警查出，天道盟太陽會要角李男（43歲）為首的集團，逞兇鬥狠，去年2月至今年1月間，多次恃強強押被害人並予以毆打；還曾在KTV只因友人與1名女子發生糾紛，暴打對方，嚴重影響社會治安。

市警局逮捕李男及手下共9人，其中市刑大隊偵三隊出擊時，在李男手下余男家中，查獲美制衝鋒槍1枝、改造長槍1枝和手槍3枝、子彈174顆。

基隆市警三分局偵辦另一名余姓男子，今年1月起在新北、基隆涉嫌假借處理債務名義，要求被害人償還，對方不從就加以毆打、毀損車輛或揚言對其家人不利，逮捕余男及2名手下。

擔任某社區主委，也有幫派背景的徐姓男子，疑覬覦社區旁建築工地土方利潤，利用社區主委身分要求承攬遭拒後，以工地施作不慎使社區鐵絲網倒塌為由，前往工地會勘，涉嫌要求賠償或刁難包商，徐和手下也被警方逮捕送辦。

檢方分依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇、侵占、毀損、傷害、重利等罪嫌偵訊後，向基隆地方法院聲押李男和兩名余姓男子獲准，依法偵辦。

基隆市警局長林炎田表示，針對轄區幫派組合涉及網路賭博、暴力壟斷土方市場、圍綁公共工程案件等積極查辦，以求切斷黑道金流源頭。民眾如有發現可疑不法情事，或遭受迫害可向警方報案。

基隆警方執行「全國同步掃黑行動暨掃蕩地下錢莊」專案，查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。記者邱瑞杰／攝影
基隆警方執行「全國同步掃黑行動暨掃蕩地下錢莊」專案，查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。記者邱瑞杰／攝影
基隆警方執行「全國同步掃黑行動暨掃蕩地下錢莊」專案，查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方執行「全國同步掃黑行動暨掃蕩地下錢莊」專案，查獲2把長槍、3把手槍和174顆子彈。記者邱瑞杰／翻攝

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