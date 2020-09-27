被懷疑太靠近日本領海 我漁船在釣魚台12浬遭日船擦撞

宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」漁船今天下午在釣魚台12浬海域作業時，遭日本海上保安廳公務船擦撞船艏，造成右舷裂損，所幸7名人員平安，海巡署派遣基隆艦前往傍晚抵達現場，戒護漁船返航。

新凌波236號本月21日從南方澳出海作業，今天在釣魚台海域延繩釣收網時，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏，下午2點25分蘇澳區漁會漁業電台突然接獲陳姓船長以衛星電話通報漁船遭撞，之後就連絡不上，海巡署立即派遣基隆艦及基隆隊10069艇前往馳援。

基隆艦於17點29分趕抵現場後，立即蒐證並以無線電與日本PS-32巡視船通聯釐清案情，但日本PS-32巡視船未回復並離開現場海域，基隆艦在確保人船平安後，戒護「新」船返航，海巡署後續將透過相關管道協助與日方協商事宜。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，日本海上保安廳公務船的船尾，撞到新凌波236號的船艏受損嚴重，雖然釣魚台12浬以內是爭議海域，不得進入捕魚，新凌波236號屬延繩釣漁船捕魚作業時，或許有可能漂過去一點，但無論如何在收網作業，日船都不應該「掃」我方漁船，他懷疑整起事件難脫「故意」之嫌。

據了解，新凌波236號下午2點多在東經123度15分、北緯25度48分，即釣魚台列嶼西方12浬處，台日爭議的鄰界海域作業，有可能被日本公務船認為太靠近日方領海，以致雙方發生擦撞，日巡視船船尾受損，新凌波236號漁船船艏受損，日方人員一度想用橡皮艇登上漁船臨檢被拒絕。