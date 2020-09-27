台漁船釣魚台海域作業遭日本保安廳艦擦撞 基隆艦馳援

宜蘭蘇澳籍漁船新凌波236號，今天下午在釣魚台西方12海浬作業時，與日本保安廳公務船發生擦撞，我方漁船船體受損，目前海巡署已派基隆艦馳援，已經在下午近6時許抵達現場，現在正戒護我方漁船返航。

海巡署指出，「新凌波236」漁船在釣魚台西方12浬處起網作業時，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏，造成右舷裂損，陳姓船長通報海巡署求援，海巡署獲報後立即成立應變中心，並派遣「基隆艦」及基隆隊10069艇馳援。

基隆艦在17時29分趕抵現場後，立即蒐證並以無線電與日本 PS-32巡視船通聯釐清案情，但日本PS-32巡視船都沒有回復，並離開現場海域，基隆艦在確保人船平安後，戒護「新」船返航，海巡署後續將透過相關管道協助與日方協商事宜。

海巡署表示，目前台日釣魚台海域每日編排1到2艘艦船執勤，依「政府護漁標準作業程序」等規定，堅決捍衛主權、維護漁權，自2016年5月起，我國漁船在專屬經濟海域內作業，都未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效。

海巡署說將繼續依政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛我國主權及漁權。

據了解，漁船陳姓船長下午2時許，曾以衛星電話向蘇澳漁業電台通報，指漁船被日本海上保安廳公務船撞擊，下午4時許船長再度回報，船員都平安，日本公務船想要登船臨檢，被他們拒絕。