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壽星買大腸包小腸不滿友說這句 怒開槍釀2傷判關9年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓男子在去年12月底出監後沒幾天適逢生日，劉姓友人邀他到西區民生路酒店喝酒，因下酒菜不夠，朱外出買了大腸包小腸帶回，劉見狀直說「哥，你沒錢跟我說，我請少爺去買」，朱聽到後臉上無光，憤而離席，還拿出預藏在機車內的改造手槍，重返現場理論，過程中朱射擊劉的右胸、一名員工的脖子，二人送醫後脫險，台中地院審結，依殺人未遂、槍砲等罪，判朱9年徒刑。

根據判決書，朱姓男子（44歲）因涉他案，才在去年12月20日執行期滿出獄，同年12月26日凌晨，朱打給劉姓友人，稱剛出獄又逢生日很悶，劉邀請他到西區民生路酒店喝酒，為他慶生，酒酣耳熱之際，因為下酒菜不夠，朱外出買回大腸包小腸，但因數量不夠分，劉見狀直說，「哥，沒有錢跟我講，我請少爺去買，對不對，我都請你喝酒、叫小姐了，我會為了計較這種小東西嗎？」

朱姓男子一聽到不是滋味，氣得離場，並在使用的機車內，拿出預藏的改造手槍，重返現場理論，他在酒店一樓櫃台附近發現劉姓男子等人，朱拿出改造手槍抵住劉的頭部，雙方拉扯過程中，朱因無法順利擊發，先對地面開一槍後，再朝劉的胸、腹開槍，當時酒店員工出面制止，也被朱開槍，幸好僅擦過該名員工的脖子，劉經送醫急救後撿回一命。

警方獲報後循線逮人，並查獲涉案槍彈，朱在警詢時，承認持有槍支，但否認要朝人射擊，辯稱，若要開槍，不會只開三槍，是在扭打的過程中誤擊。

台中地院審理後，根據證人證詞、現場監視器畫面等證據，不採信朱說法，依槍砲、殺人未遂等罪，判朱9年徒刑，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市朱姓男子涉嫌在去年底慶生時，不滿被朋友嘲諷而開槍傷人，台中地院審結判他9年徒刑。圖／讀者提供
台中市朱姓男子涉嫌在去年底慶生時，不滿被朋友嘲諷而開槍傷人，台中地院審結判他9年徒刑。圖／讀者提供

酒店 殺人

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