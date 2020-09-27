與女友吵架深夜帶「家當」 未開車燈遭屏東警查獲槍毒

屏東一名劉姓男子（45歲）日前與女友吵架，赤裸著上半身，並將所有個人物品放在車內，深夜獨自一人駕駛黑色轎車行經屏東市崇朝路口時，因未開車燈，引起巡邏員警注意。隨後，警方將劉攔下，並在車內搜出，毒品吸食器、83包毒品咖啡包以及一支改造手槍。警詢後，將劉男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送。

劉男本月2日深夜11時許，駕駛一輛黑色轎車行經屏東市崇朝路口時，因未依規定開啟車燈，當下屏東警分局巡邏員警察覺有異狀，便趁劉男停等紅燈時，上前盤查。

員警攔下劉男時，上半身赤裸，且手臂有明顯抓痕，車內散落個人衣物。但警方隨後在卻車門旁發現一個使用過的安非他命吸食器，接著，警方還在車內搜出83包毒品咖啡包及一支改造手槍。