桃園平鎮警分局出動巡邏車 挺「用愛洗車」做公益

救國團桃園市團委會、張老師基金會桃園分事務所等單位，今天在平鎮區中興路聯合舉辦「用愛洗車」公益活動，平鎮警分局也動員10輛巡邏汽、機車到場共襄盛舉，希望能夠發揮拋磚引玉功能，持續把愛傳出去。

救國團桃園市團委會此次活動特別結合永平工商、啟英高中在職學生及志工，邀請專業車輛清潔公司指導車輛清潔技巧，從中籌募社福基金做愛心、並學習生活技能，協助處於過渡期青少年有良好的自我發展。

平鎮警分局副分局長林東星表示，為協助青少年學習正當休閒活動及工作，這次活動特別結合當地警方舉辦「歡樂洗車趣、把愛傳出去」愛心活動，也希望能結合社會各界的整體力量，加強推展青少年輔導工作，帶給青少年朋友一個開心、快樂的成長過程。