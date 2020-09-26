全國大掃黑 統促黨成員涉暴力處理土地糾紛被逮

刑事局今天公布全國掃黑成果，其中擔任統促黨主委的溫姓男子替人處理土地糾紛時，涉教唆胡姓小弟等趁凌晨赴被害人住家潑漆並持統促黨總裁張安樂合照恐嚇被害人，警訊後送辦。

刑事局副局長鄧學鑫今天在記者會上指出，從21日至25日動員全國警力執行「全國同步掃黑行動專案」，針對幫派涉及網路賭博、侵害公共工程與隱身特定政黨暴力犯罪進行掃蕩，共檢肅28名治平目標、逮捕手下140人。

刑事局表示，新北市三峽警分局破獲中華統一促進黨65歲溫姓主委及胡姓小弟涉恐嚇案，其中溫男涉及教唆胡男等3人恐嚇被害人，警訊依恐嚇等罪嫌把溫男等4人移送檢方偵辦。

警方查出，溫姓男子受人委託處理鶯歌陶瓷老街土地糾紛，涉嫌教唆胡男多次率眾在凌晨前往許姓被害人住家丟石塊、潑漆；過程中，胡男自稱統促黨副主委及溫姓主委的小弟，並出示統促黨名片及與統促黨總裁張安樂合照，恐嚇被害人。

被害人向警提到，住家遭多次騷擾，導致附近住戶整天提心吊膽。警方掌握證據後，日前赴溫姓男子等人住處逮人，警訊後送辦。

刑事局指出，桃園市刑警大隊逮捕竹聯幫成員的40多歲邱姓男子等人到案，邱男涉嫌在桃園市八德區恐嚇建商，包含承包民宅、社會住宅的廠商都受害。

警方查出，開設工程公司的邱姓男子為向桃園區建商討保護費，教唆大批小弟堵住工地大門，若被害廠商不從，就在工地鬧事。警方掌握線索後，日前循線逮邱男等3人到案，並起獲改造槍等物。警訊後依恐嚇等罪嫌把人送辦。

刑事局表示，掃黑、反毒與打詐是目前治安重點工作，打擊幫派更列為第一要務，不會因防疫期間而讓維護治安工作有所懈怠。