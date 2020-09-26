男住檢疫所外叫毒品被查獲 北市警循線逮到藥頭

26歲陳姓男子從菲律賓返台，入住陽明山檢疫所期間，竟通知沈姓男子把K他命藏在洋芋片罐內送到檢疫所，檢疫所人員發現報警。警方循線逮藥頭沈男，陳男檢疫結束後將依法究辦。

台北市警察局士林分局偵查隊長吳坤安今天在記者會上表示，24日凌晨獲報，指陽明山檢疫所收到疑藏毒物品，派員到場發現，1名入住檢疫所的陳姓男子外叫毒品，送貨男子把毒品藏在洋芋片罐內，檢疫所人員發現罐內有5包不明粉末。

警方查出，26歲陳姓男子9月間從菲律賓返台後入住陽明山檢疫所，陳男曾為毒販下線，疑因毒癮發作，竟通知1名男子把毒品送到檢疫所。

送貨的男子24日凌晨把包裹交給檢疫所人員後離去，檢疫所人員事後檢視包裹是否藏違禁品時，發現包裹內的洋芋片罐藏有5包不明粉末，報警處理，警方到場檢驗查出為K他命。

警方發現送包裹到檢疫所的是24歲沈姓男子，經查，沈男為藥頭，陳男是他的下線。警方掌握情資，得知沈男住在內湖區行善路附近，昨天前往沈男住處逮人。

沈男警訊時坦承涉案，警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌把沈男移送士林地檢署偵辦；至於陳男部分，預估10月初結束檢疫後，把人帶回警局偵訊，訊後將依法送辦。