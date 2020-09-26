影／蒜價高靠枕掩護貨櫃走私 基隆關扣大陸蒜頭8千公斤

近來蒜價高漲，基隆關24日在基隆港區貨櫃集散站查驗來自中國大陸青島的進口貨櫃中，查獲夾藏走私未申報的疑似大陸蒜頭約8000公斤。不法業者將大蒜包上膠模，藏在枕頭套袋內，以腰型蕎麥殼靠枕為掩護，被軌道式貨櫃檢查儀驗出異常。

基隆關表示，該只貨櫃貨名申報為「蕎麥殼靠枕」，海關通關系統篩選為 C3X（儀器查驗通關），經該關以軌道式貨櫃檢查儀查驗結果異常，立即開櫃清查。

驗貨關員將枕頭套袋封口之蕎麥殼移除後，發現內藏有以透明膠膜綑綁密封之疑似大陸蒜頭，經清查共重8000公斤，涉違反海關緝私條例，將依法裁處及偵辦。