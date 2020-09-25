雄檢前鬧事！一人背部中刀 警逮到兇手了

高雄地檢署大門口今天上午發生持械傷人事故，涉案的蕭姓男子今天傍晚在高雄市仁武區住處落網，警方並在他住處起獲7小包毒品，其中2包已剩殘渣，懷疑他動手前疑吸毒，全案由高雄市警新興分局依傷害及違反毒品危害防制條例罪嫌查辦中。

據了解，蕭姓男子（42歲）今天上午11點騎機車要到雄檢，曾遇員警攔查，但在身上未查獲違禁品，不久他在高雄地檢署門口咆哮，不巧，黃姓少年與2名朋友到雄檢出庭，為1件傷害案當證人，剛走出地檢署大門，見他在門口大叫，對他看了一眼，他上前搭黃姓少年的肩膀，並拿1把折疊刀抵著少年背部，在少年推開他時，他涉嫌劃了少年背部1刀騎車逃逸，少年僅皮肉傷未就醫。

警方據報，調閱相關路口監視器畫面，新興警分局員警才發覺事發前曾盤查過他，曾抄錄他的身分。案發後，警方追到高雄市仁武區大昌街蕭的住處附近埋伏，直到今天傍晚近6點，逮捕蕭到案，並在他住處浴室，查獲7小包疑安非他命毒品，其中2包已剩殘渣。

據初步了解，蕭姓男子疑吸毒後情緒不穩，在高雄地方法院周邊騎車咆哮，誤以為黃姓少年看他是對他不友善，才上前對傷害少年。