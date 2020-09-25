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詐團以醫療保險詐欺新手法 大賺新冠肺炎財1500萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

以蕭男為首的詐團，利用新型冠狀病毒肺炎時事熱潮，向中國大陸地區不特定民眾大量發送已核撥醫療保險費之語音簡訊，誘使受害人心生疑義回撥表示並未申請醫療保險費後，以此向多名大陸民眾詐財新台幣1500萬餘元，經由調查局中機站等幹員，前往雲林大埤鄉破獲，逮獲蕭嫌等人，經雲林地檢署聲押蕭嫌等12人獲准。

法務部調查局獲報雲林地區出現疑似詐團成員的外地陌生臉孔年輕人，經常不定時外出採買大量雞排，乃循線積極深入調查追蹤，發現雲林縣大埤鄉僻靜之郊區一棟3層樓透天雙併別墅，遭詐騙集團租用作為詐騙機房。

即由調查局中部地區機動工作站、雲林縣調查站報請雲林地方檢察署朱啟仁檢察官繫署偵辦，並與新竹市刑警大隊科技偵查隊、刑事局電偵大隊第二隊、雲林縣警察局斗南分局組成專案組共同查緝，在檢察官指揮下於本月23日執行拘提及搜索，當場查獲該電信詐欺集團成員蕭○○等12人，並查扣詐騙使用之iPhone手機、網路分享器、電腦、監視器等犯罪證物，集團成員當場企圖湮滅犯罪證據已破壞部分iPhone手機。

檢調查出，詐團成員利用新型冠狀病毒肺炎時事熱潮，向中國大陸地區不特定民眾大量發送已核撥醫療保險費之語音簡訊，誘使受害人心生疑義回撥表示並未申請醫療保險費後，由集團成員假扮大陸地區醫保局人員告知受害人已涉及醫療保險詐欺不法，將面臨法律追訴，若能主動繳回已核撥之款項，醫保局將不予追究，致受害人心生畏懼陷於錯誤，而將款項轉匯入詐欺集團指定之人頭帳戶而遂行詐欺，該手法有別於以往電詐集團慣用之詐騙理由。

該電話詐騙機房集團成員採集中管理及低調出入，由專人至鄰近生鮮超市採買烹煮每日伙食飯菜，以避免購買大量便當引起注目，然為避免成員長期食用單一大鍋菜湯易生煩膩，故不定時派採買人員至鄰近鄉鎮炸物店訂購大量雞排，以慰勞滿足成員口腹之慾，

調查局接獲線報後，經多次跟監蒐證發現該集團於雲林縣大埤鄉偏僻郊區租用一棟獨門獨院超豪華別墅，並於別墅外側裝設10支遠端監控之監視器監看四週環境，稍有車輛或人員接近即會警戒防護難以貼近蒐證，經專案組日夜守候，終克服困難攻堅進入層層防護之豪華別墅，集團成員於專案組攻堅過程將iPhone手機重製還原或以重物擊碎企圖湮滅證據，

經調查局資訊鑑識人員自龐雜扣押物中抽絲剝繭，並以電腦鑑識技術破譯、還原相關電信資訊後，始取得完整之電磁紀錄及相關犯罪事證。雲林地檢署檢察官於複訊後，認為本案集團成員嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，向雲林地方法院聲請羈押鄭嫌被告12人獲准。

以蕭男為首的詐團，利用新型冠狀病毒肺炎向大陸民眾詐財，經調查局中機站等幹員，前往雲林大埤鄉破獲，逮獲蕭嫌等人，經雲林地檢署聲押蕭嫌等12人獲准。圖／調查局提供
以蕭男為首的詐團，利用新型冠狀病毒肺炎向大陸民眾詐財，經調查局中機站等幹員，前往雲林大埤鄉破獲，逮獲蕭嫌等人，經雲林地檢署聲押蕭嫌等12人獲准。圖／調查局提供
以蕭男為首的詐團，利用新型冠狀病毒肺炎向大陸民眾詐財，經調查局中機站等幹員，前往雲林大埤鄉破獲，逮獲蕭嫌等人，經雲林地檢署聲押蕭嫌等12人獲准。圖／調查局提供
以蕭男為首的詐團，利用新型冠狀病毒肺炎向大陸民眾詐財，經調查局中機站等幹員，前往雲林大埤鄉破獲，逮獲蕭嫌等人，經雲林地檢署聲押蕭嫌等12人獲准。圖／調查局提供

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