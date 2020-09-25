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熟女投資虛擬貨幣被騙1200萬 被害年齡層20至29歲最多

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

黃姓女子上網交友被慫恿投資虛擬貨幣，匯款後對方卻未依約出金，損失1200萬元。刑事局分析假投資詐騙被害人，半數是20至29歲，其次30至39歲占3成，年齡層偏低，因有上網交友習慣，受騙風險高。

台北市黃姓女子（40歲）上月底在Badoo交友軟體結識一名男網友，對方以投資虛擬貨幣名義，傳來「九恆星」投資網站網址，起初她投資獲利，陸續加碼匯款1200萬元後，網站卻無法出金，驚覺受騙。

刑事局預防科指出，歹徒透過LINE、臉書、IG、Tinder等交友軟體，隨機搭訕網友，宣稱有高報酬投資管道，收到匯款後斷絕聯繫。

警方分析假投資詐騙特徵，標榜保證獲利、穩賺不賠或利潤豐厚，沒有客服電話或實際地址，入金帳戶常更換，入金後要求拍照提供匯款單，小額獲利可出金，引誘持續加碼，提醒民眾要謹慎。

刑事局分析假投資詐騙特徵，標榜保證獲利、穩賺不賠或利潤豐厚。圖／刑事局提供
刑事局分析假投資詐騙特徵，標榜保證獲利、穩賺不賠或利潤豐厚。圖／刑事局提供
刑事局分析假投資詐騙特徵，標榜保證獲利、穩賺不賠或利潤豐厚。圖／刑事局提供
刑事局分析假投資詐騙特徵，標榜保證獲利、穩賺不賠或利潤豐厚。圖／刑事局提供
刑事局分析假投資詐騙特徵，標榜保證獲利、穩賺不賠或利潤豐厚。圖／刑事局提供
刑事局分析假投資詐騙特徵，標榜保證獲利、穩賺不賠或利潤豐厚。圖／刑事局提供
刑事局分析假投資詐騙被害人年齡層偏低，因有上網交友習慣，受騙風險高。圖／刑事局提供
刑事局分析假投資詐騙被害人年齡層偏低，因有上網交友習慣，受騙風險高。圖／刑事局提供

交友軟體 詐騙

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