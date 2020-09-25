缺錢買毒搶檳榔攤得手7萬 男逃亡8小時就被警方逮捕

37歲張姓男子因缺錢買毒，昨天下午跑到新北市新莊區八德街的檳榔攤，毆打高齡69歲的獨自顧店的張姓老闆之後，搶走收銀機內的七萬逃逸，警方獲報後組成專案小組，鎖定張男涉有重嫌，循線埋伏逮人，警詢後依強盜罪嫌移送新北地檢署。

據查證，張男有強盜、毒品、竊盜等前科，偶爾會去檳榔攤消費，昨天下午他進去檳榔攤，見只有張姓老闆一人顧攤，便先佯裝購物，買了檳榔、香菸、保力達與啤酒，在店內邊喝酒邊玩手機。

下午1時許，張見老闆疑似睡著了，便以腳踢踹老闆後，再徒手毆打老闆臉部，張姓老闆當場跌坐地上，隨後張打開收銀機，將機台內一共7萬元的現金搜刮後騎車逃逸，張姓老闆急忙撥打電話報警。

警方獲報後立即成立專案小組，透過監視畫面鎖定張男涉有重嫌，不僅將贓款拿去購買海洛因，還跑到板橋一間旅館內吸食，向地檢署聲請拘票後，發現張才剛結婚的妻子因糖尿病住進亞東醫院，便前往亞東醫院埋伏。

不久後張男果然自旅館徒步走到亞東醫院找老婆，待他出來之後，警方上前將他逮捕，並從他身上找到剩餘贓款新台幣一萬元，另外也在張住的旅館內發現注射毒品的針頭，張坦承犯下搶劫，但否認買毒與吸毒，也不願交代其餘贓款花到哪裡，警方詢問筆錄後今天上午依強盜罪嫌移送新北地檢署，並建請檢察官聲請羈押。