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全台首創！南警結合視訊系統成立「無人機空勤管制台」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警局首創結合視訊系統成立「無人機空勤管制台」，利用警察局所建置無人機傳輸系統，將執勤現場影像回傳至空勤管制臺，供現場指揮官參考、指揮及調度，成為治安的利器。目前已有15位員警取得合格飛手，其中3人取得高級專業操作證，後續目標是16個分局和交大、刑大和保大3單位都要有2名飛手，共同組成無人機隊加入科技執法之行列。

今天實際演練是歹徒挾持兩名人質，關在某大樓三樓，警方透過無人機即時畫面LIVE結合視訊系統，傳回畫面，協助特殊警力從空中監控歹徒動向，順利攻堅逮人及救出人質；無人機也發現有漏網歹徒跑上頂樓，指揮官透過視訊畫面，指揮警力前往頂樓順利逮捕躲藏的歹徒。

台南市長黃偉哲表示，非常高興親眼見證成立全國第一支警察無人機隊管制台，台南市警察局超前部署，能夠將無人機的應用加以深化、廣化，警察在執行勤務的時候，不管攻堅，地形勘查及和消防局合作的救護搜索行動，其實都需要無人機的借助，可以節省相當多的人力，提高效率。

台南市警局表示，成立無人機空勤管制台，象徵科技執法的新時代來臨。今天實警演練中，可看到警察工作經常需要執行危險的現場攻堅圍捕等特殊任務，更需要整合空中科技利器輔助，讓犯嫌無所遁形，並可保障第一線員警的人身安全。

台南市政府8月份已成立地方政府第一支跨局處無人機隊，警察局往日運用無人機於警政勤務上，可推廣於空中偵察、交通流量監看、交通安全之宣導、清查廢棄空屋與工寮（清山勤務）、廢棄物傾倒查緝、防疫監控廣播等工作。

黃偉哲表示，台南市警局「無人機空勤管制臺」是國內唯一透過無人機即時畫面LIVE結合視訊系統，將畫面回傳供指揮官調度參考，大大提升指揮調度之效率，若第二預備金有經費，將更快速協助添購無人機相關設備，無人機的運用將來只會更廣，不會更窄。考慮舉辦無人機比賽，讓高手互相切磋比賽，強強聯手可以互相觀摩。

近年無人機應用發展快速，今年3月31日起政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，操作人應經測驗合格，由民航局發給高級專業操作證後，始得操作。台南市警察局正積極辦理自主訓練並鼓勵同仁參加各機關、學校辦理之高級專業操作證訓練課程，以輔導警察同仁考取專業證照，每人可補助1萬7千元。

台南市警局成立「無人機空勤管制台」，市長黃偉哲（前右二）與局長詹永茂為15名合格飛手加油打氣。記者吳淑玲／攝影
台南市警局成立「無人機空勤管制台」，市長黃偉哲（前右二）與局長詹永茂為15名合格飛手加油打氣。記者吳淑玲／攝影

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