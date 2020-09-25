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男子缺錢買毒連搶2女金項鍊 大媽遭扯脖：要去收驚

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

一名39歲的簡姓男子疑因缺錢買毒，22日下午竟騎著偷來的贓車，先後在新北市鶯歌、三峽尾隨2名戴著金項鍊的女子，從後方飛車行搶，雖都沒有得逞，但嚇得一名被搶的大媽直說「要去收驚」；簡嫌相當狡猾，逃逸途中又偷了另一台機車躲追蹤，警方擴大調閱監視器後，終於在隔日凌晨成功逮人。

據了解，簡嫌前科累累，曾犯下多起毒品、竊盜、搶奪案件，22日又因缺錢買毒，先在桃園龜山偷了一輛機車，隨後騎到了鶯歌區，搶奪一名女子金項鍊未遂，又轉而到三峽尋找下手目標。

當時一名42歲的阮姓女子正騎在三峽復興路上，脖子的金項鍊再度被簡嫌盯上，監視器畫面拍下，簡嫌騎著贓車從阮女左後方逼近，並排瞬間立刻出手拉扯項鍊，然而項鍊卻應聲斷裂，掉在了地面，簡嫌眼見未得手，火速逃離現場，阮女則嚇得直說「要去收驚」。

警方獲報立刻組成專案小組，沿線調閱監視器後，發現簡嫌從三峽一路逃竄到土城，又偷了另一台機車，企圖躲避追蹤，不過賊星該敗，警方最後找出簡嫌躲藏於樹林一帶，派員埋伏後，23日凌晨成功逮人。

警方表示，簡姓犯嫌共犯下2件搶奪案及2件機車竊盜案，警詢時亦坦承犯行不諱，全案依法移請新北地檢署偵辦。

簡嫌(中)遭警方帶回派出所偵訊。記者吳亮賢／翻攝
簡嫌(中)遭警方帶回派出所偵訊。記者吳亮賢／翻攝
簡嫌(紅框左)騎著贓車從阮女(紅框右)左後方逼近，並排瞬間立刻出手拉扯項鍊。記者吳亮賢／翻攝
簡嫌(紅框左)騎著贓車從阮女(紅框右)左後方逼近，並排瞬間立刻出手拉扯項鍊。記者吳亮賢／翻攝
警方擴大調閱監視器追簡嫌逃逸路線。記者吳亮賢／翻攝
警方擴大調閱監視器追簡嫌逃逸路線。記者吳亮賢／翻攝

贓車 竊盜 搶劫

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