開店經濟壓力 新北情侶檔留遺書陳屍屋內遺體發還家屬

新北市經營火鍋店的劉姓男與女友陳姓女子，9月22日被家屬發現陳屍在房間床上，屋內還有一只已燒成灰燼的炭盆。據了解，二人依著完整並排躺在床上，各自留下遺書，表示「對不起家人」，警方昨天報請檢察官相驗後，已排除他殺可能，已將遺體發還由家屬領回處理後續相關事宜。

在三峽區台北大學城共同經營火鍋店的47歲劉姓男子與43歲陳姓女子二人，由於9月21日二人均未現身，因2人生前曾透露輕生念頭，員工不敢大意，當天立刻連絡家屬。

二人家屬撥了多通電話，2人皆無接聽，家屬隔天22日直接到三峽區二人住處敲門，無奈仍無回應，報案請警消人員前來協助，破門而入後，驚見2人躺臥在房間床上，已明顯死亡，且床旁還發現一只已燒成灰燼的炭盆。

據了解，在床頭發現二人在裝抗憂鬱藥品的藥袋背面，各自寫下遺言，劉男透露經營火鍋店背負龐大的經濟壓力，活到快50歲仍一事無成，而患有憂鬱症已10多年的陳女則表示，「對不起家人、活得很累。」

案發現場門窗緊閉，並無打鬥及外力入侵的痕跡，警方昨天報請新北地檢署檢察官在市立板橋殯儀館相驗，初步排除他殺可能，將遺體發還由家屬領回處理後續相關事宜。