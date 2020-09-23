聽新聞
test
0:00 / 0:00

最新！台中計程車司機割喉案凶嫌落網 警6小時逮到人

聯合報 / 記者趙容萱游振昇／台中即時報導

台中市66歲李姓計程車駕駛今天下午3時15分，在台中市龍井山區，遭一名男乘客先勒頸、割喉，拿走皮夾內二千多元現鈔，警方根據相關關跡證，今晚9時，六小時內，在台中沙鹿靜宜商圈逮捕涉案的凶嫌。

警方查出，凶嫌為22歲的黃姓無業男子，黃落網後，聲稱是因為缺錢花用，才會鋌而走險，警方已將凶嫌帶回警局偵詢中。

光田綜合醫院說明，李姓計程車駕駛在今天下午3時許，由大肚119送至光田綜合醫院，到院時意識清醒。光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，李姓計程車駕駛主要是頸部前方與左方、深及氣管的切割傷，傷口長12公分、深6公分，幸運的是頸部動脈、靜脈都沒有大出血，順利縫合，目前沒有生命危險，但須觀察3天。

李姓計程車駕駛表示，今天下午他載到一名在台灣大道、惠中路口招手的中年男子，男乘客上車坐在後座後，說要到龍井區南竂步道，卻在途中一會說要到國際街訪友、一會又要去台中監理站繞行山路。

李姓計程車駕駛指出，今天下午3時15分，這名男乘客趁山區四下無人，要求他停車後，沒有付車資，反而先勒頸，再以美工往脖子斜斜往他脖子劃一刀，恐嚇他拿出錢來，他擔心危及生命，連忙把皮夾連同裡頭二千多元現鈔給乘客，請乘客別傷害他，他趁歹徒下車後，連忙開車到附近工地求救。

警方發現，歹徒行凶後，徒步逃離現場，下車時把行凶的美工刀掉在現場，歹徒往龍井市區逃逸，警方已採證，並且掌握相關關跡證，全力緝凶。

台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。圖／讀者提供
台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。圖／讀者提供

台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。 圖／讀者提供
台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。 圖／讀者提供

台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。 圖／讀者提供
台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。 圖／讀者提供

李姓計程車駕駛司機遭男乘客割喉搶錢，歹徒行凶後徒步逃離現場，下車時把行凶的美工刀掉在現場。圖／讀者提供
李姓計程車駕駛司機遭男乘客割喉搶錢，歹徒行凶後徒步逃離現場，下車時把行凶的美工刀掉在現場。圖／讀者提供
李姓計程車駕駛司機遭男乘客割喉搶錢，歹徒行凶後徒步逃離現場，下車時把行凶的美工刀掉在現場。圖／讀者提供
李姓計程車駕駛司機遭男乘客割喉搶錢，歹徒行凶後徒步逃離現場，下車時把行凶的美工刀掉在現場。圖／讀者提供

計程車 台中市

延伸閱讀

對話曝光！台中計程車司機慘遭乘客割頸搶錢 警緝凶中

台中龍井計程車司機疑遭男乘客索錢割喉 警全力緝凶

台中龍井1計程車司機 慘遭乘客美工刀攻擊割頸

LINE TAXI力搏Uber！它如何搶進計程車市場、用戶數破百萬？

相關新聞

遠東化纖新埔廠道生油外洩 晚間更驚傳油槽起火

遠東化纖新埔總廠今天下午5時許發生管線洩漏事件，導致大量「道生油」油氣瀰漫在空氣中，隨氣流飄散整個大新竹地區，甚至苗栗縣...

最新！台中計程車司機割喉案凶嫌落網 警6小時逮到人

台中市66歲李姓計程車駕駛今天下午3時15分，在台中市龍井山區，遭一名男乘客先勒頸、割喉，拿走皮夾內二千多元現鈔，警方根...

遠東化纖「道生油」外洩 油氣由新埔擴散至竹市、竹北

遠東化纖新埔總廠23日晚間傳出「道生油」外洩，導致油氣隨氣流擴散，造成鄰近新埔、湖口、新豐、竹北，甚至新竹市東區都能聞到...

內湖公車毒駕釀死亡車禍 北市重罰業者18萬9千元

北市內湖區三重客運毒駕衝撞人行道，造成1路人慘死、1名員警送醫治療，北市公運處表示，將依法裁罰客運業者18萬9000元，...

北市餐廳氣爆 2員工遭燙傷送醫

台北市松山區一家餐廳今天下午1點多發生氣爆，消防員趕抵發現有兩人左手遭燙傷、腰部扭傷，意識皆清楚，將其送醫治療後無大礙，...

基隆警頻挑釁、藉「妨害公務」揮棍打人 判刑1年4月

基隆市警第一分局忠二路派出所巡佐張發仁巡邏時，先後遇上黃姓、楊姓毒品管制人口，他無端搜索小貨車、機車；黃、楊氣得罵髒話，...

高階警察人事發布 黃嘉祿升副署長、方仰寧接署主秘

警政署今天下午發布高階警察人事，懸缺兩個月的副署長由航空警察局長黃嘉祿升任，署主任秘書林順家接任遺缺，署警政委員方仰寧調...

影／共軍戰機擾台多 大陸油船越界罰133萬後今驅離出境

共軍戰機最近不斷擾台，大陸外交部還說「不存在所謂的海峽中線」，但一艘陸籍油船日前越界且拒絕受檢，海巡署將人船留置，重罰1...

嗜賭毒竊嫌連續犯案 300萬贓款抽200萬放銀行「理財」

41歲蔡姓男子月初趁著屋主不在家，潛入台北市萬華區一間公寓內，偷走300萬現金及首飾，警方介入調查後鎖定蔡男涉有重嫌，昨...

桃捷採購疑雲加碼爆「報明牌」音檔 議員發不自殺聲明

桃園捷運公司日前才與網紅蔡阿嘎爆出互惠合作爭議，近日又爆出骨幹網路光纖電纜採購案疑董事長劉坤億在圖利特定廠商的說明音檔，...

內湖公車司機肇事 林佳龍：吸毒就是違法將檢討

北市內湖區日前發生死亡車禍，一輛三重客運司機疑似打瞌睡衝上內湖路一段人行道，造成1路人慘死、1名員警送醫治療，經警方調查...

上任首次主持治安會報 陳其邁：打擊犯罪勿墨守成規

高雄市長陳其邁今上午首次以市長身份主持治安會報，陳其邁說，議會即將開議，各局處要妥適準備。打擊犯罪要把市民當家人一樣，快...

熱門新聞

北市敦化國小校長爆跟家長搞不倫 教育局已介入調查

長榮空姐上班日排減肥課程、曠職串長假遭資遣 上訴再被高院駁回

路口停等迴轉接連挨撞 駕駛回過神驚見愛車後半段消失

遠東化纖「道生油」外洩 油氣由新埔擴散至竹市、竹北

蘇嘉全特助捲洩密？高建智稱：「台南海鮮會館」聽來的

白人牙膏被查獲大陸進口 老闆：疫情開工誤裝已退貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。