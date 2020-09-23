最新！台中計程車司機割喉案凶嫌落網 警6小時逮到人

台中市66歲李姓計程車駕駛今天下午3時15分，在台中市龍井山區，遭一名男乘客先勒頸、割喉，拿走皮夾內二千多元現鈔，警方根據相關關跡證，今晚9時，六小時內，在台中沙鹿靜宜商圈逮捕涉案的凶嫌。

警方查出，凶嫌為22歲的黃姓無業男子，黃落網後，聲稱是因為缺錢花用，才會鋌而走險，警方已將凶嫌帶回警局偵詢中。

光田綜合醫院說明，李姓計程車駕駛在今天下午3時許，由大肚119送至光田綜合醫院，到院時意識清醒。光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，李姓計程車駕駛主要是頸部前方與左方、深及氣管的切割傷，傷口長12公分、深6公分，幸運的是頸部動脈、靜脈都沒有大出血，順利縫合，目前沒有生命危險，但須觀察3天。

李姓計程車駕駛表示，今天下午他載到一名在台灣大道、惠中路口招手的中年男子，男乘客上車坐在後座後，說要到龍井區南竂步道，卻在途中一會說要到國際街訪友、一會又要去台中監理站繞行山路。

李姓計程車駕駛指出，今天下午3時15分，這名男乘客趁山區四下無人，要求他停車後，沒有付車資，反而先勒頸，再以美工往脖子斜斜往他脖子劃一刀，恐嚇他拿出錢來，他擔心危及生命，連忙把皮夾連同裡頭二千多元現鈔給乘客，請乘客別傷害他，他趁歹徒下車後，連忙開車到附近工地求救。

警方發現，歹徒行凶後，徒步逃離現場，下車時把行凶的美工刀掉在現場，歹徒往龍井市區逃逸，警方已採證，並且掌握相關關跡證，全力緝凶。 台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。圖／讀者提供

台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。 圖／讀者提供

台中市計程車駕駛遭割喉洗劫，黃姓凶嫌晚間9時在沙鹿靜宜商圈落網。 圖／讀者提供