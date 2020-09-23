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影／共軍戰機擾台多 大陸油船越界罰133萬後今驅離出境
共軍戰機最近不斷擾台，大陸外交部還說「不存在所謂的海峽中線」，但一艘陸籍油船日前越界且拒絕受檢，海巡署將人船留置，重罰133萬元後，今天將人船驅離出境。
海巡署第四巡防區指揮部8月9日指揮艦隊分署台中海巡隊執行「護永專案-區域聯防」、「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，在苗栗白沙屯外32浬，領海基線外17浬，帶案查扣越界中國籍油船，因為該船非法越界且拒絕停船受檢，經重罰133萬後驅離出境。
海巡署艦隊分署表示，依兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條等規定，除將油船留置調查外，並處以罰鍰新台幣133萬元，經確定罰鍰已匯入國庫，今天上午11點，台中海巡隊派遣PP10060艇將該船驅離出境。
台中海巡隊表示，海巡署艦隊分署執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」之成效，不只說明政府維護海洋資源與護漁之決心不打折扣，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈。
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