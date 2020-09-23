嗜賭毒竊嫌連續犯案 300萬贓款抽200萬放銀行「理財」

41歲蔡姓男子月初趁著屋主不在家，潛入台北市萬華區一間公寓內，偷走300萬現金及首飾，警方介入調查後鎖定蔡男涉有重嫌，昨晚於蔡男位於華西街住處將其拘捕到案，發現他將贓款存入銀行，還將偷來的首飾送給女友當禮物；警方詢後依加重竊盜罪嫌將2人送辦。

台北市警方9月9日接獲民眾報案，指稱全家外出旅遊幾天，返家卻發現住家遭人闖入，家中百萬現金及首飾不翼而飛。

警方調查，蔡男9月5日凌晨出門騎車尋找目標，盯上萬華區寶興路上一間老舊公寓，遂到公寓後方的防火巷，徒手攀爬至公寓3樓，見陽台門窗未上鎖，屋內又沒人，就潛入屋中行竊。

他為躲避查緝，行竊時特別穿戴手套，順利偷走屋主放在家中的300萬元現金及鑽戒、水晶項鍊，而未在現場留下蛛絲馬跡。警方事後調閱監視器，過濾案發當時週遭可疑人車，鎖定蔡男涉有重嫌，昨晚8時許見時機成熟，前往蔡男住處將其拘捕到案，並在其身上查獲現金5萬餘元，鑽戒、項鍊等贓物，及毒品安非他命11公克。

據悉，蔡男無固定收入，有吸食毒品習慣，且沈迷手機賭博遊戲，開銷龐大，時常因缺錢買毒四處犯案。他2016年曾到一間彩券行下注「BINGO BINGO」，幸運中獎15萬元，隔天又下注90萬元，以「身上沒現金要去領錢」為由遁走，雖中獎70餘萬元，仍積欠14餘萬元，店家報警處理後，蔡男因涉詐欺、毒品罪入獄1年多。

蔡男上個月就曾在萬華區以相同手法犯下竊盜案，得手萬元現金及首飾，此次再次行竊，他將200多萬元贓款存入銀行內，留下近100萬元在身上，帶著39歲的彭姓女友到處吃喝玩樂，還將偷來的首飾當做禮物送給女友。

彭女雖自稱未參與犯案，但案後跟著蔡男到處吃喝、消費，警方認定她為共犯，全案詢後依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，蔡男則在多吃上一條毒品罪嫌。