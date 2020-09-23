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內湖公車司機肇事 林佳龍：吸毒就是違法將檢討
北市內湖區日前發生死亡車禍，一輛三重客運司機疑似打瞌睡衝上內湖路一段人行道，造成1路人慘死、1名員警送醫治療，經警方調查後發現，肇事許姓駕駛疑似3年前曾因吸毒被逮，司機也坦承上周有吸安非他命，由於目前法規上並無規定客運及公車駕駛不能有吸毒前科，也沒有明訂吸毒會遭廢照，這也引發修法爭議。
對此，交通部長林佳龍今上午受訪時強調，吸毒就是違法的，目前計程車、鐵路都有要求，吸毒的駕駛就是廢照，但客運、公車遊覽車方面，相關規定確實比較不明確。
林佳龍說，目前社會各界有這樣子的意見，應該要檢討法令，研議相關的規定。至於說個案部分，我們會要求地方政府和這些客運公司，落實有關於駕駛健康的標準，也會請公路總局協調地方政府 加強監督、落實。
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