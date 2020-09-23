內湖公車司機肇事 林佳龍：吸毒就是違法將檢討

北市內湖區日前發生死亡車禍，一輛三重客運司機疑似打瞌睡衝上內湖路一段人行道，造成1路人慘死、1名員警送醫治療，經警方調查後發現，肇事許姓駕駛疑似3年前曾因吸毒被逮，司機也坦承上周有吸安非他命，由於目前法規上並無規定客運及公車駕駛不能有吸毒前科，也沒有明訂吸毒會遭廢照，這也引發修法爭議。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時強調，吸毒就是違法的，目前計程車、鐵路都有要求，吸毒的駕駛就是廢照，但客運、公車遊覽車方面，相關規定確實比較不明確。