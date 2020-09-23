上任首次主持治安會報 陳其邁：打擊犯罪勿墨守成規

高雄市長陳其邁今上午首次以市長身份主持治安會報，陳其邁說，議會即將開議，各局處要妥適準備。打擊犯罪要把市民當家人一樣，快速採取行動，不要墨守成規。交通、道路安全，也要各局處通力合作、快速處理。治安工作和毒品防治，也要加強跟檢方、社區合作。

陳其邁今上午在治安會報致詞表示，議會10月初就要總質詢，有關治安、工安等議員關心的案件，請各首長妥適準備，資料務必更新，也不要各局處各自數字兜不起來。

陳其邁說，治安是民眾最關心的事，未來打擊犯罪，只要是市民生命、財產受到損傷，都要當作自己家人，快速採取行動，即使有一些規定或慣例、辦法，都必須打破過去成規，以人民生命財產為最優先考量。

他也要求養工處、區公所等單位，針對大雨過後，易因坑洞或地基流失等衍生的工安問題，或山區、偏鄉道路等，通力合作盡速讓道路恢復正常。中秋、國慶假期將至，也請各局處落實相關道路交通安全，並對建築物公共安全加強查核。