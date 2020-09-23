防「醉後大丈夫」滋事 竹市ＫＴＶ裝「金屬探測門」

有鑑於酒客在KTV歡唱後，常因細故聚眾鬥毆，引造成民眾與周遭住戶恐慌，為了營造安全、安心的歡唱氣氛，新竹市警方特協調轄內KTV業者在大門口增設「金屬探測門」，藉此防止酒客攜帶刀械、槍枝等違禁物品進入店內，迄今已有2家業者裝置完畢。

新竹市地狹人稠，市區兩間ＫＴＶ位處鬧區，周遭小吃店、熱炒店眾多，交通方便，加上提供多元、時下最新歌曲與平價消費，吸引年輕族群歡唱。

警方為事先防堵因糾紛衍生的治安事件，平日針對轄內易滋事處所及路段強化巡邏、臨檢等勤務強度。近期，因應他縣市常有「醉後大丈夫」鬧事，導致聚眾鬥毆事件頻傳，警方針對轄內兩間ＫＴＶ業者進行協調，由業者出資在店門口裝設「金屬探測門」，提高維安層級。另在大廳、走廊等公共處所加設監視器，藉此預防犯罪，讓意圖滋事、擾亂秩序的消費民眾有所忌憚。

警方指出，裝設的金屬探測門可「探測」出進場客人是否藏放刀械等違禁物，讓不肖份子無所遁形；已經和業者達成共識，倘若消費民眾不願出示違禁物配合檢查，業者會立即通知警方，由轄內快打警力迅速趕抵，接手處理後續相關事宜。