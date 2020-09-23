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警違法搜索查獲槍彈 法院認「偶發性個案」非長期陋習

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子開車抽煙被桃園保安警察大隊攔查，車內被起獲改造手槍、子彈；法院發現，警方沒經吳同意就搜索雖程序違法，但審酌先用手電筒照而非直接翻找，且本件應是「偶發性個案」，並非警方長期違法搜索陋習，兼衡比例原則認查獲槍彈有證據力，依槍砲罪判吳男3年4月，可上訴。

起訴指出，吳男在高雄收受綽號「阿猴」的友人寄藏1把改造手槍、2顆子彈，去年8月21日開車經中壢區中央西路二段因違規，保安大隊巡邏時認為可疑，經盤查後在他車上起獲槍彈。

審理時，吳辯稱交出證件後警察要他下車並問有無違禁物，直接開他車門用手電筒照車內，且人也有進去並找到槍彈；吳的辯護人說，吳僅同意搜索包包，不包含車輛，吳當下未拒絕是因被攔住盤查想打電話問如何處理。

辯護人說，吳不清楚在法律上有無拒絕權利，僅是單純沈默，並非默示同意搜索，也拒簽自願受搜索同意書，且警方當時僅因吳開車抽煙攔查，並非現行犯或有犯罪嫌疑，認為員警搜索程序有重大瑕疵，屬於違法搜索。

法院勘驗秘錄器，員警問說「車上沒有違禁物品啦齁，我們檢查一下」，吳說「真的沒有，連藥的前科都沒有」，直到警方見駕駛座有個行李箱，就要吳站在一旁並開始搜索、拿手電筒探照椅墊下方找到槍枝，並稱「槍管通了耶，這改造槍枝耶」，隨即將吳帶走送辦。

法院傳查獲槍砲的邱姓警員作證，邱表示吳下車後爆汗，眼神一直飄向車內，他合理懷疑裡面有違禁物，自己有詢問吳，也認為搜車是搜索的延伸，吳沒有明確拒絕或同意，所以才會繼續搜索車輛，認為查獲的槍、彈，都是同意搜索的延伸。

法院指出，警方無搜索票，未取得吳同意就開車門，已逾越警察職權行使法所規範的法律誡命而構成搜索，且吳當時尚無一目瞭然的犯罪嫌疑，因此不符附帶搜索、緊急搜索情形，也未見吳有出於真摯之同意而自願性搜索，可見警方屬於違法搜索。

但法院審酌，警方用「手電筒」照射檢視，於查獲槍枝前尚未在車內翻找東西，彰顯員警有意遵守搜索令狀主義，雖對一目瞭然認知有誤，客觀上違法但主觀上無違法意圖，且查獲的槍、彈嚴重危害治安，相較警方違法搜索侵害吳隱私權，警方對維護社會安全及秩序，更有價值與實益。

判決指出，本件雖不符同意搜索，但查緝過程員警多次想取得吳同意，且未聽吳表示反對，認為本件應是警方未正確掌握同意搜索要旨所生的「偶發性個案」，非執法人員普遍、長期存在違法搜索的陋習，沒必要禁止使用證據，衡量比例原則、公共利益，依槍砲罪判吳3年4月，併科罰金4萬元。

桃園保安警察大隊。圖／報系資料照
桃園保安警察大隊。圖／報系資料照

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