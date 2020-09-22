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誤認仇家害海陸上兵枉死 狠槍手無期減輕改判22年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

海軍陸戰隊上兵何勝文前年6月返回營區途中，遭到多輛車攔截槍殺，檢警事後追查竟是王念平、鄞子翔兩派人馬談判鬥毆，王的一方誤認何是仇家殺錯人。一審依殺人等罪判槍手洪偉智無期徒刑，上訴後，高雄高分院認為洪應不是直接故意殺人，但仍可預見開槍射中會致死，屬間接故意，改判22年徒刑，仍可上訴。

其餘的被告，一審依傷害罪判王念平2年徒刑，其餘9人分別判5月到1年2月不等；二審合議庭考量部分被告已與被害家屬達成和解，改判王念平1年10月、林政瑋1年、童楓庭及李昌諭各判6月，得易科罰金。

全案起於2018年6月1日，鄞子翔與王念平的女友在網路起口角糾紛，雙方嗆聲相約談判，鄞子翔號召10幾名男子及少年，2日凌晨1點多在潮州鎮延平路的加油站攔賓士車，用鐵棍砸車，並將車內黃姓男子拖出來猛毆，造成黃送醫不治；王念平為了報復，隨即也率眾趕去加油站，誤認正要回營區的海陸上兵何勝文為鄞的同夥，包圍攻擊。

判決指出，王念平等人當時猛砸何勝文的車輛，洪偉智朝擋風玻璃開1槍，其他人便將何聖文拖下車痛打，洪還左手掐住何的脖子、右手對空鳴槍，再用槍托猛擊何的額頭。

不過王念平發現認錯人，帶一夥人離開加油站要繼續尋找鄞子翔，洪偉智此時發現何勝文正在打電話，誤以為要找人助陣，洪於是下車再開1槍射中何勝文的下腰部；何送醫搶救後，因左下腰後外

側單一盲管性槍傷，導致腹主動脈、下腔靜脈、小腸及結腸繫膜穿孔而腹腔大量出血，宣告不治。

警方緝捕男子王念平（左二）等涉鬥毆的嫌犯到案。資料照片／本報記者翻攝
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男子王念平（前中）率眾誤殺上兵，他一度棄保潛逃遭通緝。本報資料照
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涉誤殺海陸上兵何勝文的槍手洪偉智（躺地者）。資料照片／本報記者翻攝
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屏東男子王念平（前中）前年6月涉號召人馬，要報復仇家鄞子翔，卻誤殺海陸上兵何勝文。本報資料照
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加油站 殺人

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