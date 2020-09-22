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非法養護所火警釀2死 負責人：有病患曾自燒棉被
台北市內湖區一處非法私人養護所火警釀2死1命危，警方今晚將負責人58歲丁姓女子帶回偵訊，她稱出門前曾檢查、關閉屋內電源，並指其中一病患曾有自燒棉被情形，全案將送法辦。
台北市消防局今天下午2時38分獲報，指位於內湖區康寧路1段的建物發生火災，事發地點疑為私人養護所，且內部有人待救，立即派消防車19輛、救護車10輛、60人和義消4車11人到場救火。
現場救出3名受困男性但已無呼吸心跳，疑為長期臥床病患，其中69歲陳姓男子送台北市立聯合醫院忠孝院區搶救；另70歲莊姓男子和59歲劉姓男子都送三軍總醫院，經搶救仍宣告不治。
據了解，這家養護所是近一年左右搬遷至此，丁女承租地下室和1樓空間，每月向每名患者收取新台幣2萬元費用，且丁女夫妻平日也在此居住，兩人和女兒一起協助照護病患工作。
警方晚間7時將丁女帶回派出所偵訊以釐清案情，她供稱，自己案發時因有事外出，但出門前有檢查過屋內電源和關閉，3名男患者平常可下床行走，但他們中午吃完飯後便午休。
丁女說，不清楚這起火災原因，但回想起其中一名男患者曾經自行點火燃燒棉被，當時幸好及早發現，才未釀大禍。
警方依涉過失致死和公共危險罪嫌偵辦，丁女於晚間9時30分許被送到台北市警察局內湖分局偵查隊，由於夜間停止偵訊，預計明天詢後再送交士林地檢署複訊。
火災現場為4層樓住宅用途建物，起火點於1樓，部分家具被燒毀，燃燒面積約10平方公尺，火勢於下午3時7分撲滅，起火原因仍待後續調查釐清。
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